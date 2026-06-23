Turyści uciekali przed lawą z aktywnego wulkanu. Nagranie obiegło sieć
Przerażające chwile przeżyli turyści w Gwatemali, gdy podczas wędrówki po zboczach wulkanu Fuego zostali zaskoczeni przez erupcję. W ich kierunku zaczęły spadać rozżarzone odłamki skał, zmuszając uczestników wyprawy do ucieczki i szukania schronienia. Nagrania z dramatycznego zdarzenia obiegły media społecznościowe.
W skrócie
- Podczas wycieczki na wulkan Fuego w Gwatemali turyści zostali nagle zaskoczeni erupcją i spadającymi gorącymi odłamkami skał.
- Na opublikowanym nagraniu uczestnicy wyprawy uciekali w panice, a jedna z turystek relacjonowała, że rozgrzany fragment skały przepalił jej kurtkę.
- Fuego to jeden z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie, a tragiczny wybuch w 2018 roku spowodował śmierć 215 osób.
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Do zdarzenia doszło na jednym z najaktywniejszych wulkanów świata. Wybuch wulkanu Fuego, znanego również jako Wulkan Ognisty, wyrzucił w powietrze gęste kłęby dymu i rozżarzone fragmenty skał, które zaczęły spadać w pobliżu turystów.
Na filmie udostępnionym w piątek przez AccuWeather słychać przerażonych uczestników wyprawy. Chwilę później rozbrzmiały kolejne okrzyki: "Uciekaj! Uciekaj!", podczas gdy huk erupcji rozchodził się po okolicy.
Jak podają lokalne media, na które powołuje się portal NeedToKnow, część turystów w panice rzuciła się do ucieczki, gdy z nieba zaczęły spadać fragmenty skał. Na nagraniu widać również osobę, która chwyta psa i zabiera go w bezpieczne miejsce.
Wybuch wulkanu w Gwatemali. Turyści uciekali w popłochu
Świadkowie obserwowali świecące na ziemi rozżarzone kamienie. W pewnym momencie jedna z osób próbowała schłodzić jaskrawoczerwone odłamki, polewając je wodą z butelki.
Niebezpiecznie blisko tragedii znalazła się turystka Hana Garcia. Jak relacjonowała lokalnym mediom, rozgrzany fragment skały przepalił jej kurtkę, a jeden z odłamków "prawie" trafił ją w głowę.
- Wulkan wybuchł i udało mi się nagrać jego fragment, ale niewiele, ponieważ podczas filmowania spojrzałam w górę i zobaczyłam spadające kamienie - opowiadała kobieta.
"Byłam absolutnie przerażona". Relacja uczestniczki wyprawy
Turystka przyznała, że po zauważeniu spadających odłamków natychmiast zaczęła uciekać. - W tym momencie byłam w szoku, ale zaczęłam biec - relacjonowała.
Choć po wszystkim określiła całe zdarzenie jako "niezapomniane przeżycie", nie ukrywała, że w trakcie erupcji towarzyszył jej ogromny strach. Jak podkreśliła, była wówczas "absolutnie przerażona".
Eksperci zwracają uwagę, że podobne zjawiska nie należą do rzadkości w przypadku wulkanu Fuego. Naukowcy z Oregon State University wskazują, że jest on niemal nieustannie aktywny na niskim poziomie. Co 15-20 minut dochodzi tam do niewielkich eksplozji gazów i popiołu.
Gwatemala. Wybuch wulkanu Fuego
Wybuch Fuego doprowadził do tragedii 3 czerwca 2018 roku. W związku z wywołaną wybuchem lawiną zginęło 215 osób. Od tego dnia wulkan jest w stanie ciągłej aktywności.
Fuego mierzy 3763 metry wysokości i jest jednym z trzech czynnych wulkanów znajdujących się w Gwatemali, tworzących kompleks zwany La Horqueta. Warto zaznaczyć, że wulkan uchodzi za wykazujący największą aktywność w Ameryce Środkowej.
W 1773 roku jego erupcja doprowadziła do trzęsienia ziemi, a to kolei do zniszczenia miasta Antigua Guatemala. W 1932 roku popiół, powstały w wyniku wybuchu wulkanu, dotarł aż do oddalonego o 175 km Hondurasu.