Siedem osób rannych

Podczas próby ucieczki samochód wypadł z drogi i przewrócił się. W wypadku rannych zostało siedem osób, w tym kilka poważnie. W tamtym momencie zwierzęta odpuściły pościg i uciekły na dźwięk upadającego pojazdu.

Służby wskazują, że są zszokowane wypadkiem. Nigdy wcześniej nosorożce zamieszkujące park nie rzuciły się w kierunku ludzi. Wypadek skłonił służby parku do umieszczenia specjalnych tablic z ostrzeżeniami, by turyści nie zbliżali się do dzikich zwierząt.