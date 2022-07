Turek i Polak jechali kolejką w Berlinie. Pokłócili się i trafili do szpitala

Oprac.: Grzegorz Lepak Świat

25-letni Turek wracał w niedzielny wieczór berlińską koleją miejską S-Bahn do domu. Na stacji Mexikoplatz do wagonu wsiadło dwóch Polaków. Między mężczyznami szybko doszło do kłótni, a później bójki. Turek i jeden z Polaków trafili do szpitala z poważnymi obrażeniami, przeciwko drugiemu z naszych rodaków toczy się postępowanie.

Zdjęcie Niemiecka policja - zdjęcie ilustracyjne / AFP/CHRISTOF STACHE / East News