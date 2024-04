Damian Soból nie żyje. Turcy wspominają Polaka

"Hurriet" napisał, że Damian Soból bardzo pomógł ocalałym w trzęsieniu ziemi w Elbistanie, dzień po dniu przygotowując dla nich jedzenie. Jego grupa gotowała trzy gorące posiłki dziennie, dopasowując menu do miejscowej kuchni.

Według gazety Soból spędził w regionie dotkniętym trzęsieniem ziemi dużo czasu. Po powrocie do Polski dołączył do grupy udającej się do Strefy Gazy.