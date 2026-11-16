W skrócie Turecka firma Aselsan przeprowadziła test nowego systemu walki elektronicznej EJDERHA, podczas którego zneutralizowano jednocześnie 51 dronów.

Urządzenie wykorzystuje fale elektromagnetyczne do niszczenia lub zakłócania elektroniki bezzałogowców, eliminując zagrożenia bez użycia pocisków.

System EJDERHA wszedł już do produkcji seryjnej i stanowi element tureckiego, wielowarstwowego projektu obrony przeciwlotniczej o nazwie Steel Dome.

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Test nowego systemu EJDERHA został przeprowadzony z okazji 51. urodzin przedsiębiorstwa Aselsan, jednego z głównych kontraktorów armii Turcji. Firma podzieliła się nagraniem z demonstracji, jej przebieg opisały także lokalne media.

Na filmie, opublikowanym na platformie YouTube, widać start kilkudziesięciu dronów, które następnie lecą w kierunku systemu walki elektronicznej. W międzyczasie na ekranie pojawiają się ujęcia z ekranu kierowania sprzętu, gdzie widać moment wykrycia obiektów. Tuż po nim bezzałogowce w jednej chwili spadają z nieba.

Turcja. Firma Aselsan pokazała nowy sprzęt. Celem walka z dronami

Jak dodano w oświadczeniu firmy, cytowanym przez tureckie media, bezzałogowców było dokładnie 51 i zostały one unieszkodliwione w ciągu kilku sekund. W tym celu nie wykorzystano ani jednego pocisku, a jedynie fale elektromagnetyczne, które niszczą lub zakłócają funkcjonowanie elektroniki w bezzałogowcu. Nie wiadomo, z jakiej odległości przeprowadzono test.

System EJDERHA jest przeznaczony do neutralizowania małych bezzałogowców. Podczas innych testów, jak przekazała firma, udało mu się także unieszkodliwić dwa drony sterowane za pomocą światłowodu z odległości około 1000 metrów.

Aselsan w swoim oświadczeniu podkreślił, że jest to pierwszy w historii przypadek jednoczesnego zneutralizowania tak dużej liczby bezzałogowców. Nowy system wszedł już na rynek, a firma rozpoczęła jego produkcję na dużą skalę.

System EJDERHA wszedł na rynek. Turcja chwali się wynikami

"System EJDERHA może tłumić, ponownie uruchamiać, neutralizować lub uszkadzać wszelkie zagrożenia zawierające obwody elektroniczne" - podkreślił producent. Tureckie słowo "ejderha", przyjęte jako nazwa sprzętu, oznacza "smoka".

Broń opracowano na potrzeby tureckiego projektu Steel Dome, w ramach którego Ankara przygotowuje wielowarstwowy system obrony przeciwlotniczej z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii produkowanej w tym kraju.

Źródła: Turkish Minute, Anadolu



