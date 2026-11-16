W skrócie
- Turecka firma Aselsan przeprowadziła test nowego systemu walki elektronicznej EJDERHA, podczas którego zneutralizowano jednocześnie 51 dronów.
- Urządzenie wykorzystuje fale elektromagnetyczne do niszczenia lub zakłócania elektroniki bezzałogowców, eliminując zagrożenia bez użycia pocisków.
- System EJDERHA wszedł już do produkcji seryjnej i stanowi element tureckiego, wielowarstwowego projektu obrony przeciwlotniczej o nazwie Steel Dome.
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Test nowego systemu EJDERHA został przeprowadzony z okazji 51. urodzin przedsiębiorstwa Aselsan, jednego z głównych kontraktorów armii Turcji. Firma podzieliła się nagraniem z demonstracji, jej przebieg opisały także lokalne media.
Na filmie, opublikowanym na platformie YouTube, widać start kilkudziesięciu dronów, które następnie lecą w kierunku systemu walki elektronicznej. W międzyczasie na ekranie pojawiają się ujęcia z ekranu kierowania sprzętu, gdzie widać moment wykrycia obiektów. Tuż po nim bezzałogowce w jednej chwili spadają z nieba.
Turcja. Firma Aselsan pokazała nowy sprzęt. Celem walka z dronami
Jak dodano w oświadczeniu firmy, cytowanym przez tureckie media, bezzałogowców było dokładnie 51 i zostały one unieszkodliwione w ciągu kilku sekund. W tym celu nie wykorzystano ani jednego pocisku, a jedynie fale elektromagnetyczne, które niszczą lub zakłócają funkcjonowanie elektroniki w bezzałogowcu. Nie wiadomo, z jakiej odległości przeprowadzono test.
System EJDERHA jest przeznaczony do neutralizowania małych bezzałogowców. Podczas innych testów, jak przekazała firma, udało mu się także unieszkodliwić dwa drony sterowane za pomocą światłowodu z odległości około 1000 metrów.
Aselsan w swoim oświadczeniu podkreślił, że jest to pierwszy w historii przypadek jednoczesnego zneutralizowania tak dużej liczby bezzałogowców. Nowy system wszedł już na rynek, a firma rozpoczęła jego produkcję na dużą skalę.
System EJDERHA wszedł na rynek. Turcja chwali się wynikami
"System EJDERHA może tłumić, ponownie uruchamiać, neutralizować lub uszkadzać wszelkie zagrożenia zawierające obwody elektroniczne" - podkreślił producent. Tureckie słowo "ejderha", przyjęte jako nazwa sprzętu, oznacza "smoka".
Broń opracowano na potrzeby tureckiego projektu Steel Dome, w ramach którego Ankara przygotowuje wielowarstwowy system obrony przeciwlotniczej z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii produkowanej w tym kraju.
Źródła: Turkish Minute, Anadolu