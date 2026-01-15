W skrócie Ministerstwo Obrony Turcji ogłosiło plan wysłania myśliwców do Estonii i Rumunii w ramach misji NATO od sierpnia 2026 do marca 2027.

NATO wzmacnia nadzór nad przestrzenią powietrzną Bałtyku i wschodniej flanki po rosyjskich naruszeniach, a Turcja regularnie uczestniczy w tych operacjach.

Polska i Turcja podpisały porozumienie o współpracy w zakresie bezpieczeństwa, obejmujące m.in. wymianę informacji i wspólne ćwiczenia.

Resort obrony Turcji poinformował, że planuje przeprowadzić czteromiesięczną misję w Estonii między sierpniem a listopadem 2026 roku, a następnie kolejną w Rumunii - od grudnia 2026 do marca 2027 roku.

Turcja z nową misją. Wyśle myśliwce do Estonii i Rumunii

"Turcja znacząco przyczyniła się do operacji NATO związanych z nadzorem powietrznym, mających na celu ochronę sojuszniczej przestrzeni powietrznej w czasie pokoju" - zaznaczyło ministerstwo.

Planowane działania mają miejsce w czasie, gdy NATO wzmacnia obronę przeciwlotniczą po powtarzających się rosyjskich naruszeniach przestrzeni powietrznej sojuszników.

To nie pierwszy raz, kiedy Turcja wysyła swoje myśliwce do sojuszników. Wcześniej piloci pełnili misję w Polsce między lipcem a wrześniem 2021 roku oraz w Rumunii między listopadem 2023 a kwietniem 2024 roku.

NATO na straży wschodniej flanki. Baltic Air Policing

NATO chroni niebo nad Bałtykiem od 2004 roku, kiedy Estonia, Łotwa i Litwa dołączyły do Sojuszu. Kraje członkowskie NATO, które posiadają wymagane zdolności, dobrowolnie uczestniczą w misji, a zmiany rotowane są co cztery miesiące.

Myśliwce NATO stacjonują w bazie lotniczej Szawiai na Litwie, w bazie lotniczej Ämari w Estonii, a od 2024 roku bazie Lielvārde na Łotwie.

Po 2014 roku, czyli po nielegalnej aneksji Krymu, NATO rozmieściło dodatkowe zasoby w Polsce oraz wzmocniło zdolności lotnicze bułgarskich i rumuńskich sił powietrznych.

Z kolei od 2025 roku w ramach misji "Wschodnia Straż" wzmocniono obecność sił powietrznych NATO wzdłuż całej wschodniej flanki Sojuszu.

Współpraca Turcji i Polski. Podpisano porozumienie

Tymczasem Polska i Turcja podpisały w grudniu w Ankarze porozumienie o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.

Jak przekazał wówczas wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, porozumienie dotyczy m.in. wymiany informacji, wspólnych ćwiczeń wojskowych, współpracy służb i rozwoju przemysłu zbrojeniowego.

- Umówiliśmy się na całą serię działań współpracy pomiędzy rządem Rzeczypospolitej a rządem Republiki Turcji, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz obrony narodowej i współdziałania w Sojuszu Północnoatlantyckim - wyliczał wicepremier.

