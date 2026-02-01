W skrócie Dziewięć osób zginęło, a 21 zostało rannych w wypadku autokaru w Antalyi.

Według gubernatora Antalyi autobus prawdopodobnie jechał za szybko na mokrej i zamglonej drodze.

W wyniku wypadku jedna osoba straciła stopę, a inna rękę, a stan siedmiu rannych określono jako krytyczny.

Do wypadku autokaru o numerze 26 ABG 022 - należącym do przewoźnika Buz - doszło przed godz. 10.30 czasu lokalnego (ok. 8.30 czasu w Polsce). Pasażerowie odbywali podróż trasą Tekirdag-Antalya.

Początkowo informowano o ośmiu ofiarach, jednak kierowca autokaru zmarł krótko po przewiezieniu go do szpitala.

Wypadek w Antalyi. Autokar mógł jechać za szybko

Gubernator Antalyi Hulusi Sahin przekazał dziennikarzom, że autokar, który zeszłej nocy wyruszył w trasę, wypadł z zakrętu i staranował barierki energochłonne.

- Ziemia jest mokra, w okolicy jest mgła. To nie jest miejsce do przyspieszania, ale wydaje się, że autobus jechał szybko - powiedział, zaznaczając, że potwierdzi to dopiero badanie techczne.

Na miejscu wypadku w Antalyi pracowały zespoły pogotowia, straży pożarnej, policji i żandarmerii. Poza kierowcą, którego nie udało się uratować, do szpitala przewieziono jeszcze 21 osób.

Poważny wypadek w Turcji. Rannych ponad 20 osób

Stan siedmiu poszkodowanych jest krytyczny. U dwóch z nich konieczne było przeprowadzenie amputacji. - Jeden stracił stopę, drugi zaś ma odciętą rękę - sprecyzował gubernator Sahin.

Tego samego dnia w regionie doszło do innego, podobnego zdarzenia. - Niestety otrzymaliśmy też wiadomość o kolejnym wypadku. W granicach prowincji Burdur. W przypadku przeniesienia rannych do Antalyi nasze szpitale są gotowe do dalszych badań i leczenia. Nie ma jeszcze informacji o poszkodowanych - mówił urzędnik.

Minister sprawiedliwości Turcji Yilmaz Tunc oświadczył, że wszczęto dochodzenie w sprawie tragedii na drodze. Do zespoły śledczego powołano jednego zastępcę prokuratora generalnego i dwóch prokuratorów regionalnych.

