Turcja. Tragiczny wypadek w popularnym kurorcie. Wiele ofiar i rannych
Dziewięć osób zginęło, a 21 zostało rannych w wyniku wypadku autokaru w Antalyi - popularnym tureckim kurorcie. Jak podała agencja Anadolu, pojazd najprawdopodobniej jechał za szybko. Nie będąc w stanie wyjść z zakrętu, uderzył w bariery energochłonne, przerwał je, a następnie przewrócił się, grzęznąc w rowie.
W skrócie
- Dziewięć osób zginęło, a 21 zostało rannych w wypadku autokaru w Antalyi.
- Według gubernatora Antalyi autobus prawdopodobnie jechał za szybko na mokrej i zamglonej drodze.
- W wyniku wypadku jedna osoba straciła stopę, a inna rękę, a stan siedmiu rannych określono jako krytyczny.
Do wypadku autokaru o numerze 26 ABG 022 - należącym do przewoźnika Buz - doszło przed godz. 10.30 czasu lokalnego (ok. 8.30 czasu w Polsce). Pasażerowie odbywali podróż trasą Tekirdag-Antalya.
Początkowo informowano o ośmiu ofiarach, jednak kierowca autokaru zmarł krótko po przewiezieniu go do szpitala.
Wypadek w Antalyi. Autokar mógł jechać za szybko
Gubernator Antalyi Hulusi Sahin przekazał dziennikarzom, że autokar, który zeszłej nocy wyruszył w trasę, wypadł z zakrętu i staranował barierki energochłonne.
- Ziemia jest mokra, w okolicy jest mgła. To nie jest miejsce do przyspieszania, ale wydaje się, że autobus jechał szybko - powiedział, zaznaczając, że potwierdzi to dopiero badanie techczne.
Na miejscu wypadku w Antalyi pracowały zespoły pogotowia, straży pożarnej, policji i żandarmerii. Poza kierowcą, którego nie udało się uratować, do szpitala przewieziono jeszcze 21 osób.
Poważny wypadek w Turcji. Rannych ponad 20 osób
Stan siedmiu poszkodowanych jest krytyczny. U dwóch z nich konieczne było przeprowadzenie amputacji. - Jeden stracił stopę, drugi zaś ma odciętą rękę - sprecyzował gubernator Sahin.
Tego samego dnia w regionie doszło do innego, podobnego zdarzenia. - Niestety otrzymaliśmy też wiadomość o kolejnym wypadku. W granicach prowincji Burdur. W przypadku przeniesienia rannych do Antalyi nasze szpitale są gotowe do dalszych badań i leczenia. Nie ma jeszcze informacji o poszkodowanych - mówił urzędnik.
Minister sprawiedliwości Turcji Yilmaz Tunc oświadczył, że wszczęto dochodzenie w sprawie tragedii na drodze. Do zespoły śledczego powołano jednego zastępcę prokuratora generalnego i dwóch prokuratorów regionalnych.
Źródła: Anadolu, Hurriyet