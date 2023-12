Hasan Bitmez, poseł tureckiego parlamentu, przemawiał na jego forum we wtorek. Kilka sekund po tym, jak skończył, doznał rozległego zawału serca. Trafił do szpitala w stanie krytycznym, a w czwartek poinformowano, iż mężczyzna nie żyje. Ostatnie przemówienie Bitmeza należało do emocjonalnych i dotyczyło tematyki konfliktu Hamasu z Izraelem.