W skrócie Archeolodzy przygotowują zatopioną bazylikę w jeziorze Iznik na wizytę papieża Leona XIV.

Prace pod wodą prowadzone są przez zespół 60 specjalistów, a celem jest zorganizowanie terenu i wystawy przed przybyciem Ojca Świętego.

Leon XIV odwiedzi Turcję i Liban pod koniec listopada, by uczcić 1700. rocznicę Soboru Nicejskiego.

Bazylika, położona około 20 metrów od brzegu jeziora w zachodniej prowincji Bursa, stoi w miejscu, gdzie odbył się prawdopodobnie pierwszy sobór powszechny, zwołany w 325 r. n.e. z udziałem biskupów z całego świata chrześcijańskiego.

Wizyta papieża w Turcji. Archeolodzy przygotowują wyjątkowe miejsce

Archeolodzy odkryli to miejsce 11 lat temu na głębokości do dwóch metrów. Prace pod wodą, zatwierdzone przez tureckie ministerstwo kultury i turystyki, trwają od 2015 roku pod nadzorem Mustafy Sahina z Uniwersytetu Bursa Uludag.

W rozmowie z Anatolią Sahin przyznał, że nad przygotowaniem stanowiska na wizytę papieża pracuje zespół 60 archeologów, antropologów, konserwatorów i historyków sztuki. - Do tego czasu wszystkie nasze wysiłki skupiają się na zagospodarowaniu terenu i organizacji wystawy - powiedział.

Bazylika o wymiarach 20 na 40 metrów jest uważana za największy kościół w Izniku, którego historyczna nazwa to Nicea. Sahin podkreślił, że prawdopodobnie to ta budowla jest zaginionym kościołem Ojców Świętych, o którym wspominają źródła chrześcijańskie, ale dotychczas nie udało się tego potwierdzić.

Badacz zaznaczył, że wizyta Leona XVI może przyczynić się do uczynienia z Izniku ważnego ośrodka pielgrzymek i turystyki religijnej.

Turcja i Liban. Pierwsza pielgrzymka papieża Leona XIV

Na początku października Watykan oficjalne ogłosił, że papież Leon XIV odwiedzi Turcję i Liban w dniach od 27 listopada do 2 grudnia.

Dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni poinformował, że na zaproszenie przywódcy Turcji i władz kościelnych Leon XIV odwiedzi ten kraj w dniach od 27 do 30 listopada.

- Powodem podróży do Turcji jest 1700. rocznica Soboru Nicejskiego. Myślę, że to naprawdę ważny moment; to podróż, którą chciał odbyć papież Franciszek. Dla wszystkich chrześcijan to będzie moment autentycznej jedności w wierze. Nie wolno stracić tego historycznego momentu, ale nie po to, by patrzeć wstecz, lecz w przyszłość - powiedział na początku października papież.

Następnie od 30 listopada do 2 grudnia papież złoży wizytę w Libanie.

- W Libanie będę miał możliwość skierować nowe przesłanie pokoju dla Bliskiego Wschodu i to w kraju, który wiele wycierpiał. Także tam papież Franciszek chciał pojechać, chciał przytulić naród Libanu po eksplozji - wyjaśnił Leon XIV.

Tak papież nawiązał do eksplozji w porcie w Bejrucie w sierpniu 2020 roku, w której zginęło ponad 200 osób, a 7,5 tysiąca zostało rannych.

