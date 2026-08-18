Turcja postawiona pod ścianą. Zezłomują sprzęt wart 2,5 mld dolarów, w grze technologia USA

Bartosz Kołodziejczyk

Bartosz Kołodziejczyk

Negocjacje ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi zakończyły się fiaskiem, co oznacza, że Turcja została postawiona przez administrację Donalda Trumpa pod ścianą. Jeżeli kraj chce uzyskać myśliwce F-35 będzie musiał pozbyć się rosyjskich systemów S-400. Ratunkiem mała być ich odsprzedaż, jednak odmowa ZEA oznacza, że Ankara będzie musiała zezłomować sprzęt wart 2,5 mld dolarów.

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Systemy S-400 na wojskowej ciężarówce wyjeżdżającej z samolotu transportowego na lotnisku w Turcji w 2019 roku.
Systemy S-400 dostarczone do Turcji w 2019 rokuHandoutAFP

W skrócie

  • Turcja musi zrezygnować z rosyjskich systemów S-400, aby móc kupić amerykańskie myśliwce F-35, jednak próba sprzedania tego sprzętu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich się nie powiodła.
  • Sprzęt S-400 o wartości około 2,5 mld dolarów może zostać zezłomowany, ponieważ nie znaleziono chętnego na jego odkupienie.
  • Administracja Donalda Trumpa oraz członkowie NATO podkreślają, że dopóki Turcja nie pozbędzie się systemów S-400, zakup F-35 pozostaje niemożliwy.
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Najnowsze informacje dotyczące negocjacji Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie sprzedaży rosyjskich systemów S-400 przekazał amerykański serwis Semafor.

Jak podkreślono, pozbycie się przez Ankarę rosyjskiego uzbrojenia jest warunkiem koniecznym do możliwości zakupu z USA myśliwców F-35.

Turcja chce kupić F-35. USA postawiły warunek w sprawie S-400

Jedyną nadzieją dla Turków była odsprzedaż systemów S-400 do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jednak państwo to samo jest zainteresowane kupnem myśliwców F-35 od Amerykanów. Efekt: fiasko w negocjacjach z Turcją.

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Dla Ankary to spory problem. Jak zauważa Semafor, jeżeli nie ma komu sprzedać zakupionego w 2017 roku sprzętu, Turcja będzie musiała oddać na złom systemy S-400 o wartości około 2,5 mld dolarów.

To z kolei, jak wskazuje portal, ogromna strata wizerunkowa nie tylko dla władz w Ankarze, ale także dla Kremla.

Turcja odda systemy S-400 na złom? Wielki problem dla Ankary

Jak zauważają dziennikarze, Turcja swoje systemy S-400 zakupiła w 2017 roku, jeszcze za pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Kraj już wówczas ubiegał się o możliwość zakupienia myśliwców F-35 od Stanów Zjednoczonych.

Zakupy w Rosji budziły jednak obawy członków NATO. Włączenie rosyjskich systemów S-400 do struktur Sojuszu mogłoby dać Rosjanom wgląd w technologię nowoczesnych myśliwców, a przez to wpłynąć na ich "niewykrywalność" dla rosyjskich radarów.

Mimo oburzenia liderów państw Paktu Północnoatlantyckiego oraz uwag ze strony USA systemy S-400 trafiły do Turcji w 2019 roku. Ich koszt oszacowano na około 2,5 mld dolarów.

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I od początku był to problem. Raz, że systemów S-400 nie włączono w struktury państw NATO ze względu na brak kompatybilności, dwa - USA nałożyły na Turcję potężne sankcje wraz z zakazem sprzedaży Ankarze myśliwców F-35, wyłączeniem jej z ich budowy, a także wprowadzono szereg ograniczeń wobec tureckiego przemysłu obronnego.

W efekcie rosyjskie rakiety pozostały w bazach, a systemów S-400 nigdy w pełni nie włączono do sieci obronnej Turcji.

Systemy S-400 w Turcji. Ankara czeka na decyzję Trumpa

Teraz, gdy negocjacje z ZEA skończyły się fiaskiem, Turcja zdana jest na łaskę Donalda Trumpa i jego administracji.

- Dopóki Turcja będzie miała S-400, nie będzie mogła nabyć F-35 - przekazał w rozmowie z portalem republikański senator Rick Scott. Jak dodał, spotyka się on często z doradcami prezydenta USA i "nie usłyszał nic" o dalszych krokach w sprawie Ankary i ewentualnego zakupu przez nią myśliwców 5. generacji.

Semafor przypomina jednocześnie o słowach Donalda Trumpa, który na szczycie NATO w Turcji miał zasugerować, że pozwoli on państwu na zakup F-35 oraz zniesie sankcje nałożone w 2019 roku.

O słowach tych w niedawnym wywiadzie dla Al-Dżaziry przypomniał także prezydent Receep Tayip Erdogan. - Oczekujemy, że Trump spełni swoją obietnicę dotyczącą myśliwców F-35 - mówił turecki polityk.

Jednocześnie ze strony amerykańskiej płynie wciąż ten sam przekaz. - Na tym etapie nie pozbyli się jeszcze S-400, więc sprawa utknęła w martwym punkcie - podkreśla przewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Jim Risch.

Źródło: Semafor

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