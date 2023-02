W piątek do mediów trafiła informacja o wyciągnięciu spod gruzów pięcioosobowej rodziny. "Jako pierwsze spod gruzów wyciągnięte zostały matka Havva i córka Fatmagul. Następnie zespoły ratownicze dotarły do ojca Hasana, ten jednak nalegał, aby najpierw wyciągnąć jego drugą córkę Zeynep i syna Saltika, na co ratownicy wyrazili zgodę" - podano.

