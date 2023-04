W mediach pojawiają się informacje o siedmiu osobach rannych, ale nie są one oficjalnie potwierdzone. Według świadków zdarzenia wielu mieszkańców skakało z balkonów i okien płonących apartamentów. Widziano, jak skaczą, a następnie są przewożeni do szpitali - donosi "The Mirror".

Brytyjski dziennik informuje również, że na miejsce pożaru przybył gubernator Izmiru Selim Kosger. Urzędnik miał potwierdzić, że z 40 lokali ewakuowano wszystkich mieszkańców.