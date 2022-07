Turbiny do Nord Stream 1. Rosja kwestionuje jakość naprawy

Oprac.: Małgorzata Przepióra Świat

Może (...) w pewnym momencie zamkną go i tyle, Nord Stream 1 zostanie zamknięty, bo one przyjechały stamtąd, z Kanady - tę wypowiedź Władimira Putina cytują kanadyjskie media, podając, że Rosja kwestionuje jakoś wykonanej w Montrealu naprawy turbin do gazociągu. W czwartek ma zakończyć się planowany przegląd instalacji, a dostawy gazu mają zostać wznowione.

Zdjęcie Rosja kwestionuje jakość naprawy turbin do Nord Stream 1 / AFP / East News