Władze USA odkryły w pobliżu przejścia granicznego w kalifornijskim San Diego tunel liczący ponad 530 metrów, który służył gangom do przemytu narkotyków. Skonfiskowano m.in. blisko 900 kg kokainy - podały we wtorek media. Dziennikarze zauważają, że tunel znajduje się w jednym z najbardziej ufortyfikowanych odcinków granicy "co ilustruje niedoskonałość murów granicznych".

