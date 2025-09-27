Tularemia za naszą zachodnią granicą. Choroba może przenosić się na ludzi
Dżuma królicza w Hesji. Niemieckie służby informują, że zarażonych zostało 15 zwierząt, odnotowano również cztery przypadki wśród ludzi. Urząd ds. łowiectwa w Hesji uspokaja, że ryzyko zachorowania jest niskie. Najbardziej narażeni są myśliwi. Do przedstawicieli tej grupy oraz przechadzających się po okolicznych lasach skierowano kilka zaleceń.
W skrócie
- W Hesji odnotowano wzrost przypadków dżumy króliczej – 15 zwierząt i czterech ludzi zostało zarażonych.
- Urząd ds. łowiectwa uspokaja, że ryzyko zachorowania dla ludzi jest niskie, najbardziej narażeni są myśliwi.
- Zalecenia obejmują ochronę osobistą oraz unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami.
Niemieckie media alarmują o rosnącej liczbie przypadków dżumy króliczej, zwanej też gorczką zajęczą. Do sierpnia 2025 roku w landzie Hesja odnotowano ponad dwukrotnie więcej padłych zwierząt. Przed rokiem zmarło siedem osobników, teraz - 15.
Zarażone bakterią Francisella tularensis zwierzęta szybko tracą na wadze, stają się ospałe i mniej płochliwe w stosunki do ludzi. Niestety choroba często kończy się ich śmiercią.
Dane na wniosek przedstawicieli Alternatywy dla Niemiec z Wiesbaden podał urząd ds. łowiectwa landu Hesja.
Dżuma królicza. Niebezpieczna choroba w Niemczech. Ludzie zarażają się od zwierząt
Tularemia, bo tak fachowo nazywa się dżuma królicza, może przenosić się na ludzi. Zakażenie przejawia się objawami grypopodobnymi, takimi jak: wysoka gorączka, ból głowy czy mięśni. W leczeniu dolegliwości zazwyczaj stosuje się antybiotyki.
Resort łowiectwa poinformował, że do 10 sierpnia w Hesji stwierdzono cztery przypadki zoonozy przeniesionej na człowieka przez zarażone zwierzęta. To tyle samo, co w ciągu całego poprzedniego roku.
Zarażone króliki odnotowano w sumie w kilku powiatach Hesji. "Pomór jeszcze się nie rozprzestrzenił" - podał urząd ds. łowiectwa.
Jak zauważono, liczba przypadków dżumy króliczej w całym kraju jest niewielka, dlatego "ryzyko zakażenia ludzi lub innych gatunków zwierząt w Hesji jest niskie".
Niemcy. Dżuma królicza może zagrażać ludziom, wskazano grupę największego ryzyka
Grupą najbardziej narażoną na kontakt z zakażonym zwierzęciem są myśliwi. Urzędnicy zalecają im używanie rękawiczek jednorazowych, maseczek i okularów ochronnych.
Ostrzeżenia dotyczą również mieszkańców Hesji. Przechadzający się po okolicznych lasach powinni unikać kontaktu z dziko żyjącym zającami i innymi gryzoniami.
Źródło: Tag24