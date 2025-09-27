Tularemia za naszą zachodnią granicą. Choroba może przenosić się na ludzi

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Dżuma królicza w Hesji. Niemieckie służby informują, że zarażonych zostało 15 zwierząt, odnotowano również cztery przypadki wśród ludzi. Urząd ds. łowiectwa w Hesji uspokaja, że ryzyko zachorowania jest niskie. Najbardziej narażeni są myśliwi. Do przedstawicieli tej grupy oraz przechadzających się po okolicznych lasach skierowano kilka zaleceń.

Dżuma królicza może atakować ludzi. Nowe przypadki w Niemczech
Dżuma królicza może atakować ludzi. Nowe przypadki w NiemczechPAT BATARD/REMY COURSEAUXAFP

W skrócie

  • W Hesji odnotowano wzrost przypadków dżumy króliczej – 15 zwierząt i czterech ludzi zostało zarażonych.
  • Urząd ds. łowiectwa uspokaja, że ryzyko zachorowania dla ludzi jest niskie, najbardziej narażeni są myśliwi.
  • Zalecenia obejmują ochronę osobistą oraz unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami.
Niemieckie media alarmują o rosnącej liczbie przypadków dżumy króliczej, zwanej też gorczką zajęczą. Do sierpnia 2025 roku w landzie Hesja odnotowano ponad dwukrotnie więcej padłych zwierząt. Przed rokiem zmarło siedem osobników, teraz - 15.

Zarażone bakterią Francisella tularensis zwierzęta szybko tracą na wadze, stają się ospałe i mniej płochliwe w stosunki do ludzi. Niestety choroba często kończy się ich śmiercią.

Dane na wniosek przedstawicieli Alternatywy dla Niemiec z Wiesbaden podał urząd ds. łowiectwa landu Hesja.

Dżuma królicza. Niebezpieczna choroba w Niemczech. Ludzie zarażają się od zwierząt

Tularemia, bo tak fachowo nazywa się dżuma królicza, może przenosić się na ludzi. Zakażenie przejawia się objawami grypopodobnymi, takimi jak: wysoka gorączka, ból głowy czy mięśni. W leczeniu dolegliwości zazwyczaj stosuje się antybiotyki.

Resort łowiectwa poinformował, że do 10 sierpnia w Hesji stwierdzono cztery przypadki zoonozy przeniesionej na człowieka przez zarażone zwierzęta. To tyle samo, co w ciągu całego poprzedniego roku.

    Zarażone króliki odnotowano w sumie w kilku powiatach Hesji. "Pomór jeszcze się nie rozprzestrzenił" - podał urząd ds. łowiectwa.

    Jak zauważono, liczba przypadków dżumy króliczej w całym kraju jest niewielka, dlatego "ryzyko zakażenia ludzi lub innych gatunków zwierząt w Hesji jest niskie".

    Niemcy. Dżuma królicza może zagrażać ludziom, wskazano grupę największego ryzyka

    Grupą najbardziej narażoną na kontakt z zakażonym zwierzęciem są myśliwi. Urzędnicy zalecają im używanie rękawiczek jednorazowych, maseczek i okularów ochronnych.

    Ostrzeżenia dotyczą również mieszkańców Hesji. Przechadzający się po okolicznych lasach powinni unikać kontaktu z dziko żyjącym zającami i innymi gryzoniami.

    Źródło: Tag24

