W skrócie W Hesji odnotowano wzrost przypadków dżumy króliczej – 15 zwierząt i czterech ludzi zostało zarażonych.

Urząd ds. łowiectwa uspokaja, że ryzyko zachorowania dla ludzi jest niskie, najbardziej narażeni są myśliwi.

Zalecenia obejmują ochronę osobistą oraz unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami.

Niemieckie media alarmują o rosnącej liczbie przypadków dżumy króliczej, zwanej też gorczką zajęczą. Do sierpnia 2025 roku w landzie Hesja odnotowano ponad dwukrotnie więcej padłych zwierząt. Przed rokiem zmarło siedem osobników, teraz - 15.

Zarażone bakterią Francisella tularensis zwierzęta szybko tracą na wadze, stają się ospałe i mniej płochliwe w stosunki do ludzi. Niestety choroba często kończy się ich śmiercią.

Dane na wniosek przedstawicieli Alternatywy dla Niemiec z Wiesbaden podał urząd ds. łowiectwa landu Hesja.

Dżuma królicza. Niebezpieczna choroba w Niemczech. Ludzie zarażają się od zwierząt

Tularemia, bo tak fachowo nazywa się dżuma królicza, może przenosić się na ludzi. Zakażenie przejawia się objawami grypopodobnymi, takimi jak: wysoka gorączka, ból głowy czy mięśni. W leczeniu dolegliwości zazwyczaj stosuje się antybiotyki.

Resort łowiectwa poinformował, że do 10 sierpnia w Hesji stwierdzono cztery przypadki zoonozy przeniesionej na człowieka przez zarażone zwierzęta. To tyle samo, co w ciągu całego poprzedniego roku.

Zarażone króliki odnotowano w sumie w kilku powiatach Hesji. "Pomór jeszcze się nie rozprzestrzenił" - podał urząd ds. łowiectwa.

Jak zauważono, liczba przypadków dżumy króliczej w całym kraju jest niewielka, dlatego "ryzyko zakażenia ludzi lub innych gatunków zwierząt w Hesji jest niskie".

Niemcy. Dżuma królicza może zagrażać ludziom, wskazano grupę największego ryzyka

Grupą najbardziej narażoną na kontakt z zakażonym zwierzęciem są myśliwi. Urzędnicy zalecają im używanie rękawiczek jednorazowych, maseczek i okularów ochronnych.

Ostrzeżenia dotyczą również mieszkańców Hesji. Przechadzający się po okolicznych lasach powinni unikać kontaktu z dziko żyjącym zającami i innymi gryzoniami.

