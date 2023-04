Tucker Carlson krytykuje republikanów i demokratów. Mówi o "zmowie"

Jak podkreśla były dziennikarz Fox News, wspomniane przez niego debaty są "zupełnie nieistotne". - Nic nie znaczą. Za pięć lat nie będziemy nawet pamiętać, co usłyszeliśmy. Zaufajcie mi. Ja w tym uczestniczyłem - dodaje mężczyzna.

Dalej Carlson skrytykował Partię Demokratyczną i Partię Republikańską. W opinii dziennikarza "wielkie tematy są przez nie praktycznie pomijane i nie stają się tematem debaty".

- Zarówno partie polityczne, jak i ich darczyńcy osiągnęli pewien konsensus co do tego, co jest dla nich korzystne i aktywnie zmawiają się, by uciąć wszelkie dyskusje w tym zakresie - twierdzi były prezenter Foxa. - Niestety Stany Zjednoczone przypominają teraz państwo jednopartyjne. To przygnębiające - żali się Carlson w nagraniu.

Wideo opublikowane przez Tuckera Carlsona wyświetlono ponad 33 mln razy. Ma także ponad 500 tys. polubień.

Tucker Carlson zwolniony z Fox News

Informacja o zwolnieniu Tuckera Carlsona przez Fox News pojawiła się w poniedziałek. Jak informowały amerykańskie media, decyzję o zwolnieniu dziennikarza miał podjąć bezpośrednio właściciel Foxa i magnat medialny - Rupert Murdoch.

Carlson był główną twarzą afery mailowej, jaka wstrząsnęła Fox News w wyniku pozwu, wystosowanego przez firmę Dominion - producenta maszyn do liczenia głosów w czasie wyborów w USA. Jawnie sprzyjająca Trumpowi stacja telewizyjna w 2020 roku powielała informacje o tym, że wybory prezydenckie miały być sfałszowane.

W efekcie Fox musiał ujawnić korespondencję między pracownikami stacji. Ta pokazała, że tworzone na antenie wrażenie, że doszło do kłamstw wyborczych, to wymysł "pod publiczkę". W rzeczywistości pracownicy byli świadomi, że do żadnych fałszerstw wyborczych nie doszło.

Ostatecznie decyzja o pożegnaniu się z dziennikarzem zapadła tydzień po tym, jak firma zgodziła się zapłacić aż 787,5 mln dol. za kłamstwa na temat fałszerstw wyborczych.