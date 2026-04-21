Tucker Carlson przeprasza za rolę, jaką odegrał w doprowadzeniu do zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. - To będzie mnie dręczyć przez długi czas - przyznał popularny, konserwatywny komentator. Nazwał również Trumpa jako "podłym człowiekiem" i wyraził swoje rozczarowanie z powodu wybuchu wojny przeciwko Iranowi.

W najnowszym materiale na YouTubie, w którym gościł swojego brata Buckleya Carlsona - republikańskiego stratega - kontynuował krytykę prezydenta. Już wcześniej określił operację "Epicka Furia" jako "absolutnie obrzydliwą i złą". - Ty i ja, i wszyscy inni, którzy go wspierali, pisali dla niego (Trumpa - red.) przemówienia, ja prowadziłem dla niego kampanię... Na pewno jesteśmy w to zamieszani - ocenił Carlson.

Publicysta nadmienił, iż nie wystarczy powiedzieć "Zmieniłem zdanie" albo "To jest złe, wycofuję się". - W niewielkim stopniu, ale jednak, my i miliony ludzi takich jak my przyczyniliśmy się do tego, co dzieje się teraz - podkreślił.

- To moment, by zmierzyć się z własnym sumieniem. To będzie nas dręczyć przez długi czas. Mnie na pewno. Chcę przeprosić za wprowadzenie ludzi w błąd. Nie było to celowe - zaznaczył.

Carlson zarzucił też prezydentowi brak lojalności wobec kogokolwiek poza najbogatszymi darczyńcami. - Jedynymi, wobec których był lojalny, są neokonserwatyści i jego sponsorzy - ocenił.

Choć Carlson poparł Trumpa w 2024 roku, to z dokumentów sądowych, do których dotarła redakcja "The New York Times" wynika, iż miał wątpliwości co do charakteru prezydenta jeszcze w 2020 roku, kiedy ten ogłosił się zwycięzcą wyborów, choć przegrał z Joe Bidenem. W prywatnych wiadomościach miał określać go mianem "demonicznej siły", która "mogłaby nas łatwo zniszczyć".

Źródło: Independent

