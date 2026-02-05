Tu Epstein latał z towarzyszami. Media ujawniają kierunek, padły nazwiska

W skrócie Portugalskie media ujawniają, że Jeffrey Epstein przynajmniej trzykrotnie lądował prywatnym samolotem na azorskiej wyspie Santa Maria. Miał podróżować z takimi osobami jak Bill Clinton i Kevin Spacey.

Tygodnik "Sabado" poinformował o istnieniu maila sugerującego, że Portugalia mogła być celem podróży zamożnych pedofilów, a sprawa ta może mieć związek z przedstawianym w dokumencie Netflix przypadkiem zaginięcia Madeleine McCann.

Norweskie media podały, że Epstein odwiedził Oslo na zaproszenie księżnej Mette-Marit, a także nawiązywał kontakty z izraelskim wywiadem przy udziale norweskich dyplomatów.

Portugalskie media twierdzą w środę, że w latach 2002-2003 Epstein lądował na azorskiej wyspie Santa Maria co najmniej trzy razy. Z portugalskiej wyspy miał następnie udawać się do innych państw.

Według stacji SIC Noticias, powołującej się na dokumenty amerykańskiego resortu sprawiedliwości, Epstein lądował na Azorach prywatnym samolotem nazywanym "Lolita Express".

Portugalska telewizja twierdzi, że już w grudniu władze USA ujawniły dokumenty, które dowodziły, iż na pokładzie lądującej na Santa Maria maszyny poza Epsteinem była m.in. jego towarzyszka i wspólniczka w procederze nadużyć seksualnych Ghislaine Maxwell. Odbywa ona karę 20 lat więzienia.

"Byli tam także były prezydent USA Bill Clinton oraz aktor Kevin Spacey, a także inne światowej sławy osoby" - przekazała SIC Noticias, przypominając, że w 2019 r. Epstein popełnił samobójstwo w amerykańskim więzieniu.

Akta Epsteina. Media o powiązaniach skazanego z Portugalią

Z kolei lizboński tygodnik "Sabado" poinformował w środę o istnieniu maila z 23 lipca 2019 r., w którym osoba prywatna miała "naprowadzać na trop" amerykańskie władze w sprawie powiązań Epsteina z Portugalią. Gazeta twierdzi, że kraj ten mógł być kierunkiem wycieczek zamożnych pedofilów.

Mail w formie skargi, dostępny na stronie internetowej amerykańskiego resortu sprawiedliwości, sugeruje prześledzenie wyemitowanego na platformie Netflix filmu dokumentalnego z 2019 r. o zaginięciu trzyletniej Brytyjki Madeleine McCann w portugalskim Algarve, gdzie wraz z rodzicami i rodzeństwem spędzała ona wakacje w maju 2007 r.

Autor maila dodając, że mała Angielka nigdy nie została odnaleziona, zaznacza, że w tym samym filmie dokumentalnym portugalscy dziennikarze przypominają o skandalu z 2002 r. dotyczącego nadużyć seksualnych w lizbońskim sierocińcu Casa Pia. Wśród osób podejrzanych lub skazanych w tej aferze byli m.in. znani portugalscy politycy i ludzie mediów.

"Dziennikarz (występujący w tym filmie) stwierdza, że powszechnie wiadomo, iż amerykańscy milionerzy przylatywali do Portugalii prywatnymi samolotami, aby wykorzystywać seksualnie dzieci" - napisał autor maila wysłanego do wymiaru sprawiedliwości USA, dodając, że "warto zbadać ten wątek".

Norwegia. Epstein miał kontakty z norweskimi elitami? Nowe doniesienia mediów

Jedocześnie media w Oslo doniosły o kolejnych norweskich wątkach ujawnionych w sprawie Jeffreya Epsteina.

Dziennik "VG" podał, że według ujawnionej korespondencji, Epstein miał pod koniec 2012 roku odwiedzić Oslo na zaproszenie księżnej Mette-Marit. Kilka tygodni później żona następcy norweskiego tronu miała złożyć rewizytę w rezydencji Epsteina na Florydzie.

Pałac Królewski twierdził wcześniej, że relacje między Mette-Marit a podejrzanym o przemoc seksualną finansistą miały charakter formalny i nie były kontynuowane po 2008 roku.

Norweskie media opisały również nowy wątek kontaktów Jeffreya Epsteina z izraelskim środowiskiem wywiadowczym, w czym pomagać miało małżeństwo norweskich dyplomatów.

Z opublikowanych maili ma wynikać, że Amerykanin poszukiwał kontaktu do związanej z Mossadem firmy, a były premier Izraela Ehud Barak wskazał norweską dyplomatkę Monę Juul oraz jej męża Terje Roeda-Larsena, którzy byli kluczowymi negocjatorami Porozumień z Oslo w 1994 roku jako możliwą pomoc. Ich pozycja i sieć kontaktów miały otwierać Epsteinowi drzwi do izraelskich środowisk bezpieczeństwa.

Zawieszona we wtorek przez norweski MSZ ambasadorka w Jordanii i Iraku, która wcześniej zaprzeczyła informacjom o bezpośrednich kontaktach z biznesmenem, komentując nowe doniesienia, ponownie powołała się na "brak precyzji" w wyjaśnianiu swoich relacji z Epsteinem. Jej mąż odmówił norweskim mediom skomentowania ujawnionych faktów.

Sprawa Jeffreya Epsteina. Na jaw wychodzą nowe wątki

Jeffrey Epstein miał również zwracać się do byłego sekretarza generalnego Rady Europy Thorbjoerna Jaglanda z prośbą o pomoc dla skazanego w 2015 r. na sześć lat więzienia za korupcję i nielegalne wzbogacenie się Karima Wade, syna byłego prezydenta Senegalu.

Według dziennika "Aftenposten" Epstein miał zabiegać o skierowanie sprawy Wade'a do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu, instytucji działającej w strukturach Rady Europy, którą Jagland wówczas kierował.

W ocenie komentatorów oznaczałoby to próbę wykorzystania dostępu do najwyższego szczebla organizacji odpowiedzialnej za funkcjonowanie Trybunału. Jagland potwierdził autentyczność korespondencji, zapewniając gazetę, że nie podejmował żadnych działań wobec Trybunału i ograniczył się do przekazania Epsteinowi ogólnych informacji proceduralnych.

Król Harald V, którego udział w środowym otwarciu oddziału w jednym ze szpitali w Oslo był pierwszym publicznym wystąpieniem od chwili ujawnienia pierwszych wiadomości o kontaktach jego synowej z amerykańskim przestępcą, nie udzielił zebranym dziennikarzom na uroczystości żadnego komentarza do ostatnich rewelacji.

Epstein został w 2008 r. skazany przez sąd stanowy na Florydzie za wykorzystywanie seksualne nieletnich. W 2019 r. prokuratura federalna postawiła mu zarzuty handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego.

Pod koniec stycznia 2026 r. amerykański resort sprawiedliwości opublikował obszerny zbiór dokumentów dotyczących tego amerykańskiego finansisty i dowodzący jego licznych powiązań wśród wpływowych osób na świecie.

