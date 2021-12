TSUE: Sądy nie muszą wdrażać wyroków TK naruszających prawo UE

Oprac.: Marek Sławiński

Korupcja lub nadużycia finansowe na szkodę UE nie podlegają jurysdykcji krajowego trybunału konstytucyjnego - orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. ​Według TSUE sądy krajowe nie muszą stosować się do orzeczeń trybunałów konstytucyjnych naruszających prawo UE. I sędziowie nie mogą być za to karani dyscyplinarnie.

Zdjęcie Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu / AFP