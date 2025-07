Karabinierzy uznali, że brak takiej dokumentacji oznacza, że pochodzi z przemytu lub nielegalnych kanałów handlu . We Włoszech grożą za to wysokie grzywny i odpowiedzialność karna. Sąd w Como wymierzył mężczyźnie karę w wysokości 40 tys. euro.

Iguana została przewieziona do Rawenny do jednostki karabinierów do spraw bioróżnorodności, gdzie w specjalnym parku przebywają skonfiskowane zwierzęta.