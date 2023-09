Trzy "loty donikąd" jednego dnia. Dziwne trasy na mapie

Dwie z trzech anulowanych tras to loty długodystansowe samolotami Boeing 777 . Trzecia to lot na wyspy śródziemnomorskie przy użyciu Airbusa .

Problemy zaczęły się od lotu numer BA263 z Londynu do Rijadu , stolicy Arabii Saudyjskiej. Według serwisu Flightradar24 samolot wystartował z Heathrow z niewielkim opóźnieniem o 14:47 czasu lokalnego. O godzinie 16:25, lecąc nad chorwackim wybrzeżem, maszyna zawróciła i wróciła do punktu startu , gdzie wylądowała o 18:32.

Uważa się, że przyczyną był problem z systemem unikania kolizji podczas kołowania , co oznaczało, że samolot nie spełniał wymagań dotyczących przestrzeni powietrznej Arabii Saudyjskiej - informuje "The Independent".

Pasażerowie zostali zakwaterowani na noc w hotelach w okolicy Heathrow. Lot zastępczy wystartował w niedzielę tuż przed godziną 11:00, co oznacza 21-godzinne opóźnienie w stosunku do rozkładu.

Druga awaria dotyczyła lotu BA586 z Heathrow do Bastii na francuskiej Korsyce. Airbus A320 odbył dwie trzecie swojej podróży , przelatując nad środkową Szwajcarią, kiedy zawrócił i wylądował trzy godziny później w miejscu, z którego wyruszył.

Londyn: Odwołany lot do Bostonu

Trzecim lotem był ten o numerze BA203, z Londynu do Bostonu . Jego pasażerowie mieli najkrótszy "lot donikąd". Boeing 777 wystartował o 17:17. Samolot znajdował się w powietrzu zaledwie 16 minut .

Lot do stolicy stanu Massachusetts został raczej odwołany, a nie przełożony. Pasażerowie musieli zmienić swoje rezerwacje na inne loty.

- Bardzo nam przykro z powodu opóźnień w podróżach naszych klientów. Nigdy nie wykonalibyśmy lotu, gdyby nie było to bezpieczne - zaprzewnił rzecznik British Airways.

"The Independent" szacuje, że ucierpiało co najmniej 700 pasażerów odlatujących i tyle samo przylatujących. Gdyby wszyscy pomyślnie ubiegali się o odszkodowanie za opóźnienia, koszty wyniosłyby około 650 tys. funtów, nie wliczając w to poniesione już setki tysięcy funty kosztów zakwaterowania w hotelu, posiłków i paliwa lotniczego.