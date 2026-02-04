Trzy kraje ze specjalnym zadaniem. Chodzi o przyszłość Unii Europejskiej

W skrócie Francja, Niemcy i Włochy wyznaczone zostały do kluczowych ról w budowaniu europejskich zapasów surowców krytycznych.

Francja ma zająć się finansowaniem zakupów, Niemcy zaopatrzeniem, natomiast Włochy magazynowaniem surowców.

Działania Unii Europejskiej mają na celu ograniczenie zależności gospodarczej od Chin, zwłaszcza ze względu na niewystarczające zdolności rafineryjne w Europie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku Unia Europejska ogłosiła plany dążenia do stworzenia wspólnych zapasów surowców krytycznych. Choć Komisja Europejska nie podała szczegółów, Reuters donosi, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą, że ustalone zostały państwa, które odegrają zasadniczą rolę w inicjatywie.

Mowa o Francji, Niemczech i Włoszech. Według doniesień agencji prasowej, już teraz nastąpiły znaczne postępy w kwestii zwiększenia zasobów minerałów używanych w energetyce i obronności.

Trzy państwa Unii Europejskiej z ważną misją. W tle surowce krytyczne

Z informacji pozyskanych przez Reuters wynika, że Francja odpowiadać ma za opracowanie finansowania zakupów surowców. Niemcy mają za zadanie zaopiekowanie się zaopatrzeniem.

Włochy natomiast przejmą odpowiedzialność za magazynowanie pozyskanych materiałów. Już w grudniu omawiano logistykę dotyczącą magazynów prowadzonych przez włoskie przedsiębiorstwa Pacorini Global Services oraz C. Steinweg z siedzibą w Holandii.

Rzym i Berlin zapewniły o obustronnej współpracy w zakresie zabezpieczenia łańcuchów dostaw surowców niezbędnych w branżach funkcjonujących na terenie Niemiec i Włoch.

UE chce uniezależnić się od Chin. Rezerwy jedyną ścieżką?

Działania podjęte zostały w związku z faktem, że Chiny są dziś największym na świecie producentem metali przemysłowych i minerałów, zaś Europa nie ma wystarczających zdolności rafineryjnych.

Utrzymanie rezerw materiałowych jest więc uznawane za jedyną możliwość zabezpieczenia Unii Europejskiej i utrzymania jej niezależności od eksportu z Chin. Jeszcze w październiku Ursula von der Leyen informowała, że UE będzie dążyła do przyspieszenia zawierania partnerstw surowcowych m.in. z Australią, Kanadą, Chile, czy Grenlandią.

Do surowców krytycznych UE zalicza 34 rodzaje materiałów. 17 z nich uznawane jest za niezbędne do przeprowadzenia transformacji energetycznej oraz kwestii związanych z obronnością i lotnictwem.

Źródło: Reuters

Motyka w "Gościu Wydarzeń" o Jastrzębskiej Spółce Węglowej: Moim zdaniem nie zbankrutuje Polsat News