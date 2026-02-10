Trzy kraje Europy na trasie Marco Rubio. Wśród nich nasi sąsiedzi

Jakub Pogorzelski

Oprac.: Jakub Pogorzelski

Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio pojawi się w najbliższych dniach w trzech krajach Europy: w Niemczech, na Słowacji i Węgrzech. Udział Rubio w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa zapowiedziano rok po przemówieniu, w którym wiceprezydent USA J.D. Vance krytykował Europę, zarzucając jej m.in. odwrót od "podstawowych wartości".

Marco Rubio w najbliższych dniach pojawi się w trzech europejskich państwach
Marco Rubio w najbliższych dniach pojawi się w trzech europejskich państwachIMAGO/Matrix Images / Gent Shkullaku East News

W skrócie

  • Marco Rubio odwiedzi Niemcy, Słowację i Węgry w dniach 13–16 lutego.
  • Rubio weźmie udział w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, gdzie ma zostać wręczona Nagroda im. Ewalda von Kleista narodowi ukraińskiemu.
  • W Bratysławie i Budapeszcie Rubio spotka się z przedstawicielami władz, by rozmawiać m.in. o współpracy w zakresie bezpieczeństwa i energii.
Marco Rubio weźmie udział w 62. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, odbywającej się w stolicy Bawarii w dniach 13-15 lutego, a następnie uda się na Słowację i Węgry.

Konferencja w Monachium. Rubio wśród dziesiątek czołowych polityków

W Monachium spodziewanych jest ponad 60 szefów państw i rządów oraz blisko 100 ministrów spraw zagranicznych i obrony. Polskie władze w Bawarii reprezentować będzie m.in. szef MSZ Radosław Sikorski.

Podczas konferencji zostanie przyznana Nagroda im. Ewalda von Kleista za 2026 rok. Jak poinformowali organizatorzy, otrzyma ją naród ukraiński, a według ich zapowiedzi laudację ma wygłosić premier RP Donald Tusk.

Rok temu USA podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa reprezentował wiceprezydent J. D. Vance, który wskazał, że największe zagrożenie dla Europy nie pochodzi z Rosji ani Chin, lecz "z wewnątrz". Krytykował też niskie wydatki obronne państw europejskich oraz "odejście od wspólnych wartości".

    Rubio po wizycie w Niemczech odwiedzi Słowację oraz Węgry

    Departament Stanu poinformował, iż Rubio w Bratysławie spotka się z "czołowymi członkami słowackiego rządu, by promować wspólne regionalne interesy bezpieczeństwa, wzmacniać dwustronną współpracę w zakresie energii jądrowej i dywersyfikacji energetycznej oraz wspierać modernizację armii Słowacji i jej zobowiązań dotyczących NATO".

    Swoje spotkania w Europie zakończy wizytą w Budapeszcie, gdzie dojdzie do spotkań z "kluczowymi przedstawicielami węgierskich władz". Celem spotkania będzie wzmocnienie "wspólnych, dwustronnych i regionalnych interesów Waszyngtonu, w tym (amerykańskiego - red.) zaangażowania na rzecz procesów pokojowych, mające na celu rozwiązanie globalnych konfliktów, oraz na rzecz amerykańsko-węgierskiej współpracy energetycznej".

    Sekretarz stanu USA rozmawiał z Sikorskim. "Podzielamy większość ocen"

    W planie lutowych, europejskich wizyt Rubio nie ma Polski. Na początku miesiąca jednak Departament Stanu USA zorganizował w Waszyngtonie konferencję ministerialną na temat zabezpieczenia łańcuchów dostaw minerałów krytycznych. Reprezentujący Polskę Radosław Sikorski poinformował, że podczas konferencji przeprowadził szereg rozmów, w tym z Marco Rubio.

    W Waszyngtonie spotkał się też z przedstawicielami amerykańskich think tanków. Sikorski przekazał, że z Rubio rozmawiał o minerałach krytycznych, ale też o Wenezueli, Iranie, Kubie czy wojnie w Ukrainie. - I stwierdzam, że z sekretarzem stanu podzielamy większość ocen i działań - dodał.

