W skrócie Władimir Putin zatwierdził trzy niejawne dekrety o nieznanej treści, według informacji przekazanych przez niezależny portal.

Dekrety zostały podpisane w okresie wizyty dyrektora CIA Johna Ratcliffe’a w Moskwie, przy czym Kreml zaprzeczył, by doszło do spotkania Putina z szefem amerykańskiego wywiadu.

Według doniesień medialnych przed podróżą delegacji USA do Moskwy Waszyngton poprosił Kijów o czasowe zaprzestanie ataków na cele w Rosji, w szczególności w Moskwie i Petersburgu.

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Z danych rosyjskiego portalu informacji prawnej, na które powołał się serwis, wynika, że 25 sierpnia Putin podpisał trzy jawne i opublikowane dekrety - nr 608, 609 i 610. Dwa z nich dotyczą zmiany ambasadora Rosji w Iraku, a trzeci zmienia skład komisji zajmujących się sprawami osób z niepełnosprawnościami i weteranów.

Natomiast ostatni dekret Putina podpisany dzień wcześniej, 24 sierpnia, ma numer 604. Zezwala on państwu na przejmowanie obiektów i przedsiębiorstw, których właściciele nie zapewnili odpowiedniej ochrony przed atakami dronów.

Według The Moscow Times oznacza to, że między opublikowanymi dekretami nr 604 i 608 znajdują się trzy dokumenty o nieujawnionej treści - nr 605, 606 i 607.

Rosja. Kreml zaprzecza spotkaniu Putina z Johnem Ratcliffem

Media zwróciły uwagę na zbieg okoliczności między podpisaniem niejawnych dekretów a wizytą w Moskwie szefa amerykańskiej CIA, Johna Ratcliffe'a. Według niezależnych rosyjskich portali dokumenty te mogą dotyczyć m.in. kwestii wojskowych, mobilizacji, zagadnień związanych z bezpieczeństwem lub poufnych negocjacji.

Aleksandr Junaszew, dziennikarz i autor kanału w Telegramie poświęconego kulisom polityki Kremla, którego doniesienia zacytował The Moscow Times, ocenił, że Putin mógł spotkać się we wtorek z Ratcliffe'em. Jak przekazał, może na to wskazywać odwołanie przez rosyjskiego przywódcę jednego z zaplanowanych wydarzeń, w przygotowaniach do którego uczestniczyły "setki osób".

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, komentując doniesienia dotyczące możliwego spotkania Ratcliffe'a z Putinem, zapewniał natomiast, że do spotkania z rosyjskim prezydentem nie doszło. Jednocześnie nie odpowiedział na pytanie o to, czy Kreml posiada informacje na temat wizyty dyrektora amerykańskiego wywiadu w Rosji.

Putin podpisał tajne dekrety. Waszyngton zwrócił się do Kijowa

Dziennik "The Wall Street Journal" napisał, że Ratcliffe mógł przekazać Putinowi ostrzeżenie w związku z informacjami amerykańskiego wywiadu, wskazującymi na to, że Kreml przygotowuje nową falę mobilizacji i możliwą prowokację wobec NATO.

Według serwisu Axios przed wizytą delegacji USA w Moskwie Waszyngton zwrócił się do Ukrainy o tymczasowe wstrzymanie ataków na obiekty na terytorium Rosji. Ukraińskie źródła potwierdziły później, że prośba ta dotyczyła w szczególności Moskwy i Petersburga.



