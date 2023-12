Trzy antyzachodnie potęgi łączą siły. Niszczyciele wypłyną z portów

Siły morskie Iranu, Rosji i Chin przeprowadzą wspólne ćwiczenia w Zatoce Perskiej. Okręty wojskowe pojawią się w strefie działań do kończa irańskiego roku kalendarzowego, czyli do 20 marca 2024 roku. Mają być to "zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia morskie z udziałem różnych dywizji ich sił zbrojnych". Zaproszono do nich także delegacje m.in. z Indii i RPA.