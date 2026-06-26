Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Podano nowy, zatrważający bilans ofiar

W skrócie Według oficjalnych danych zginęło co najmniej 589 osób, a liczba poszkodowanych przekroczyła 2980, gdy trzęsienia ziemi nawiedziły Wenezuelę.

Kataklizm spowodował zniszczenia lub uszkodzenia około 250 budynków oraz częściowe zamknięcie rafinerii El Palito.

Do Wenezueli docierają międzynarodowe zespoły ratunkowe, a władze nie wykluczają wzrostu liczby ofiar, ponieważ tysiące osób nadal uznaje się za zaginione.

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Informacje o liczbie ofiar przedstawiła pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli, Delcy Rodriguez. - Niestety, zginęło 589 osób - przekazała podczas briefingu z przedstawicielami służb i wojska.

W poprzednich doniesieniach o tragicznym bilansie kataklizmu w kraju Ameryki Południowej, wskazywano na 235 ofiar śmiertelnych.

Tragiczne skutki trzęsienia ziemi w Wenezueli. Bilans ofiar wzrósł ponad dwukrotnie

Jeszcze przed nową informacją na temat liczby ofiar, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Wenezueli Jorge Rodriguez, cytowany przez agencję Reutera, poinformował, że doszło do uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia 250 budynków.

W związku z trzęsieniem ziemi częściowo zamknięta została rafineria El Palito. Decyzję podjęto ze względu na przerwę w dostawie prądu.

Dramatyczne sceny w Wenezueli. Mieszkańcy sami ruszyli na ratunek

W najbardziej dotkniętych regionach Wenezueli trwa dramatyczna akcja ratunkowa. W wielu miejscach mieszkańcy nie czekali na przyjazd służb i sami rozpoczęli przeszukiwanie gruzów zawalonych budynków w poszukiwaniu bliskich. Ratownicy podkreślają, że szanse na odnalezienie żywych wciąż istnieją, choć z każdą godziną maleją.

Rodziny rozwieszają zdjęcia zaginionych i odręcznie sporządzone listy nazwisk, licząc na informacje o losie swoich krewnych. Wielu mieszkańców spędziło noc w parkach, na parkingach i innych otwartych przestrzeniach, obawiając się kolejnych wstrząsów. Jak podaje AP, jedna z kobiet wciąż szuka swojego ośmioletniego syna i apeluje o pomoc w ustaleniu jego losu.

P.o. prezydenta Delcy Rodríguez przekazała, że najbardziej ucierpiał stan La Guaira, gdzie skoncentrowano działania ratowników, wojska i służb porządkowych. Jak poinformowała, spod gruzów udało się wydobyć już dziesiątki osób.

Państwowa telewizja pokazała kolejne akcje ratunkowe prowadzone w zawalonych budynkach. Wśród uratowanych były dzieci. Ratownicy wydobyli m.in. kobietę uwięzioną pod betonową płytą, spod której wystawała jedynie stopa, a także dziewczynkę odnalezioną w ruinach zawalonego dziesięciopiętrowego budynku. W Caracas z kolei spod gruzów wyniesiono młodego mężczyznę.

Pomoc z całego świata dociera do Wenezueli

Do Wenezueli przybywają kolejne zagraniczne zespoły poszukiwawczo-ratownicze. Według danych ONZ w działaniach będzie uczestniczyć około tysiąca ratowników z 25 międzynarodowych grup. Na miejsce dotarły już ekipy m.in. z Hiszpanii, Niemiec, Szwajcarii, Meksyku, Salwadoru i Dominikany, a wsparcie zapowiedziały także Turcja, Chiny, Brazylia, Kanada, Portugalia i Katar.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji szacuje, że skutki kataklizmu może odczuwać nawet 6,76 mln osób, z czego około dwa miliony mieszka w Caracas. Władze nie wykluczają, że bilans ofiar będzie nadal rósł, ponieważ tysiące osób pozostaje zaginionych, a akcja ratunkowa wciąż trwa.

Źródło: AP





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