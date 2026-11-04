Jednym z największych zaskoczeń jest zwycięstwo Adama Hamiltona w wyborach do Senatu w Kansas. Pastor pokonał popieranego przez Donalda Trumpa republikanina Rogera Marshalla, zostając pierwszym demokratycznym senatorem z tego stanu od 94 lat.

Jeszcze niedawno Kansas uznawano za bezpieczny teren republikanów - w wyborach prezydenckich w 2024 roku Trump uzyskał tam ponad 16 punktów procentowych przewagi.

Przełom w Karolinie Południowej. Pierwszy taki wynik od 28 lat

Kolejną niespodziankę przyniosła Karolina Południowa. Demokratka Annie Andrews, pediatra, pokonała republikankę Darline'a Graham, zdobywając mandat senatorski w stanie, w którym Donald Trump wygrał dwa lata wcześniej z przewagą 18 punktów procentowych.

To pierwszy sukces demokratów w wyborach do Senatu w Karolinie Południowej od 28 lat.

Wybory w USA. Teksas po 30 latach zmienia polityczne oblicze

Dużym zaskoczeniem okazał się również wynik wyborów gubernatorskich w Teksasie.

Demokratka Gina Hinojosa pokonała trzykrotnego republikańskiego gubernatora Grega Abbotta, kończąc trzy dekady rządów Partii Republikańskiej na tym stanowisku.

Zwyciężczyni przejdzie do historii jako pierwsza Latynoska wybrana na urząd gubernatora stanu. Abbott wydał na kampanię 100 mln dolarów, licząc na zdobycie historycznej, czwartej kadencji.

Z kolei James Talarico w Teksasie zdobywa mandat do Senatu, pokonując prokuratora generalnego Teksasu Kena Paxtona. To historyczne zwycięstwo - bowiem pierwsze demokraty od 1988 roku.

Demokraci zdobywają kolejne bastiony. Zaskoczenie w Iowa

Zmiana politycznych nastrojów także w Iowa. Demokrata Josh Turek pokonał popieraną przez Trumpa Ashley Hinson, zostając pierwszym od ponad dekady senatorem swojej partii z tego stanu.

Zwycięstwo jest szczególnie wymowne, ponieważ Trump wygrywał tam trzykrotnie w wyborach prezydenckich. Turek, poruszający się na wózku inwalidzkim i dwukrotny złoty medalista paraolimpijski w koszykówce, koncentrował kampanię na kosztach życia, walce z korupcją i problemach rolników.

Przełom także w Maine. Collins z porażką po 30 latach

Kolejną dotkliwą porażkę republikanie ponieśli w Maine. Senator Susan Collins uznała zwycięstwo demokraty Troya Jacksona, który pokonał ją w jednym z najbardziej wyrównanych wyścigów wyborczych.

Collins zasiadała w Senacie od 1996 roku i przez lata utrzymywała mandat jako umiarkowana republikanka w stanie, który od 1988 roku nie poparł republikańskiego kandydata na prezydenta. Jackson, były przewodniczący Senatu stanowego prowadził kampanię skoncentrowaną m.in. na powszechnej opiece zdrowotnej.



