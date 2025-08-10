W skrócie Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,1 nawiedziło turecką prowincję Balikesir, epicentrum znajdowało się w pobliżu miasta Sindirgi.

Zawaleniu uległo około 10 budynków, kilka osób zostało uratowanych spod gruzów i leczonych w szpitalach.

Wstrząsy były odczuwalne nawet w Stambule i Izmirze, a służby prowadzą akcje ratunkowe i inspekcje w okolicy.

Trzęsienie ziemi miało miejsce w niedzielę około godz. 19:53 czasu lokalnego na północnym zachodzie kraju.

Niemieckie służby sejsmologiczne (GFZ) przekazały, że hipocentrum wstrząsu znajdowało się na głębokości 10 km. Z kolei jak poinformowała Associated Press, wstrząsy były odczuwalne w promieniu 200 km, m.in. w Stambule i Izmirze.

Trzęsienie ziemi w Turcji. Runęło kilka budynków

W mieście Sindirgi zawaliło się kilka budynków, to właśnie tam znajdowało się epicentrum. Burmistrz miasta Serkan Sak przekazał, że z gruzów jednego z budynków uratowano cztery osoby. Służby starają się wydobyć kolejne dwie.

Łącznie w Sindirgi zawaliło się około 10 budynków, w tym trzypiętrowy budynek w centrum miasta. Ponadto zniszczenia odnotowano także w pobliskiej miejscowości Golcuk - oprócz kilku zabudowań runął także minaret meczetu.

Dotychczas nie ma informacji, aby ktokolwiek zginął w wyniku niedzielnego trzęsienia ziemi. W mediach społecznościowych pojawiły się natomiast nagrania, na których widać skutki wstrząsów, a także służby i mieszkańców przeczesujących gruzowiska.

Turcja. Trzęsienie ziemi i wstrząsy wtórne w kilku prowincjach

Jak przekazał turecki minister spraw wewnętrznych Ali Yerlikaya, agencja ds. zarządzania katastrofami (AFAD) natychmiast przystąpiła do działania i rozpoczęto inspekcje wokół prawie 16-milionowego Stambułu oraz pobliskich prowincji. Po trzęsieniu ziemi nastąpiły wstrząsy wtórne o magnitudzie od 3,5 do 4,6.

Z kolei minister zdrowia Kemal Memisoglu powiadomił, że cztery osoby odniosły obrażenia i są leczone w szpitalach, ale "ich stan nie zagraża życiu".

"Nasze ekipy kontynuują prace w terenie, a my ściśle monitorujemy sytuację we współpracy ze wszystkimi odpowiednimi instytucjami" - dodał Memisoglu, życząc poszkodowanym powrotu do zdrowia.

Do tragicznego trzęsienia ziemi w Turcji doszło w lutym 2023 roku. Wstrząsy o magnitudzie 7,8 uszkodziły setki budynków, a ponad 53 tys. osób straciło życie. Kolejne sześć tysięcy osób zginęło w północnych rejonach sąsiedniej Syrii.

