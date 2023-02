W poniedziałek i wtorek w Turcji i Syrii doszło do trzech trzęsień ziemi oraz serii wstrząsów wtórnych. Kataklizm przyniósł śmierć co najmniej 4365 osób, a 15 834 zostało rannych. Do tego tysiące budynków zostało zniszczonych. W około dwumilionowym Gaziantep zawaliła się część górującego nad miastem i stanowiącego jego symbol zabytkowego zamku.

Turcja. Zniszczony zamek Gaziantep Historyczna budowla uległa poważnemu uszkodzeniu już podczas pierwszego wstrząsu, który nawiedził Turcję wczesnym rankiem w poniedziałek. "Niektóre bastiony we wschodniej, południowej i południowo-wschodniej części historycznego zamku Gaziantep w centralnej dzielnicy Şahinbey zostały zniszczone przez trzęsienie ziemi, gruzy zostały rozrzucone na drodze" - poinformowała turecka państwowa agencja informacyjna Anadolu. W gruzach legło 12 wież zamku, ocalały jedynie fragmenty murów. Reklama "Żelazna balustrada wokół zamku została rozrzucona po okolicznych chodnikach. Mur oporowy obok zamku zawalił się. W niektórych bastionach zaobserwowano duże pęknięcia" - czytamy w raporcie. Kopuła i wschodnia ściana historycznego meczetu Şirvani, który znajduje się obok zamku i podobno został zbudowany w XVII wieku, również częściowo się zawaliła. Według wykopalisk archeologicznych zamek został zbudowany jako wieża strażnicza w okresie rzymskim w II i III wieku n.e. i rozbudowywany z czasem. Obecną formę przybrała ona za panowania cesarza bizantyjskiego Justyniana (527-565 n.e.) W ostatnim czasie był wykorzystywany jako Muzeum Panoramiczne Obrony i Bohaterstwa Gaziantep; odbywały się w nim projekcje filmów dotyczących obrony miasta przed siłami francuskimi po upadku Imperium Osmańskiego w latach 1920-1921. Trzęsienia ziemi Turcji i Syrii Epicentrum trzęsienia, które nastąpiło w poniedziałek o godz. 4.17 czasu lokalnego (godz. 2.17 w Polsce), znajdowało się na głębokości 10 km, 37 kilometrów na północny zachód od liczącego ok. 2 mln mieszkańców tureckiego miasta Gaziantep, położonego blisko granicy z Syrią - przekazało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC). Pierwotne wstrząsy miały magnitudę 7,8. Po nich doszło do co najmniej 20 wstrząsów wtórnych; najsilniejsze o magnitudzie 6,6. Wstrząsy odczuwalne były także w Egipcie, Libanie i na Cyprze.

Świat Turcja: Kolejne trzęsienie ziemi w środkowej części kraju Drugie trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7 nastąpiło w poniedziałek w centralnej Turcji o godz. 13.24 czasu miejscowego (godz. 11.24 w Polsce). Epicentrum tego trzęsienia znajdowało na głębokości 2 km ok. 70 km na północny wschód od miasta Kahramanmaras. Turecka rządowa agencja ds. sytuacji nadzwyczajnych podała, że trzęsienie miało magnitudę 7,6. Trzecie trzęsienie nawiedziło środkową Turcję we wtorek. Wstrząsy były o magnitudzie 5,6. Według EMSC trzęsienie miało miejsce na głębokości 2 km.

























