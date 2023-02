Według danych z sobotniego poranka do 20 665 wzrosła w Turcji liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, które w poniedziałek nawiedziło turecko-syryjskie pogranicze.

Turcja i Syria. Trzęsienie ziemi i 24 tys. ofiar

Według oficjalnych szacunków prawie 93 000 osób zostało ewakuowanych ze strefy trzęsienia ziemi w południowej Turcji, a w działania ratownicze jest zaangażowanych 166 000 członków personelu ratowniczego i służb humanitarnych.

Od pierwszego trzęsienia ziemi we wczesnych godzinach rannych w poniedziałek doszło do 1891 wstrząsów wtórnych.

W Syrii, według piątkowych doniesień, liczba ofiar śmiertelnych wynosi 3377. Tym samym całkowita liczba zmarłych w obu krajach przekroczyła 24 tys.

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Polscy strażacy zostaną na miejscu dłużej

W Turcji w akcjach ratowniczych działają także polscy strażacy. Jak przekazano, mają oni zostać na miejscu co najmniej do czwartku 16 lutego.

Grupa ratownicza HUSAR Poland - 76 strażaków i osiem wyszkolonych psów - do Turcji wyleciała w poniedziałek wieczorem. We wtorek po południu rozpoczęła poszukiwania ludzi uwięzionych pod gruzami w tureckim mieście Besni, gdzie wskutek trzęsienia ziemi zawaliło się blisko trzydzieści domów. Do piątku polskim strażakom udało się ocalić 12 osób.