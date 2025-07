Trzęsienie ziemi w Rosji. "Najsilniejsze od dziesięcioleci"

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 8,7 odnotowano we wtorek u wschodnich wybrzeży Kamczatki, na Dalekim Wschodzie Rosji. Władze Kraju Kamczackiego oceniły, że to najsilniejsze trzęsienie ziemi "od dziesięcioleci". W wyniku wstrząsu na Pacyfiku powstały fale o wysokości do czterech metrów. Wydano ostrzeżenie przed tsunami. Zagrażać może ono m.in. Hawajom.