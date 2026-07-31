W skrócie W rejonie Pól Flegrejskich koło Neapolu wystąpiło trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,7, powodując uszkodzenia budynków i przerwy w dostawie prądu.

W wyniku wstrząsów miejscowe władze zawiesiły kursowanie pociągów i metra. W sieci udostępniono nagrania pokazujące skutki trzęsienia.

W ostatnich latach Pola Flegrejskie zaczęły doświadczać coraz częstszej aktywności sejsmicznej.

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Trzęsienie ziemi zarejestrowano o godzinie 19:46 w rejonie Pól Flegrejskich niedaleko Neapolu na południu Włoch. Agencja Reutera poinformowała, że wstrząs osiągnął magnitudę 4,7.

Z relacji włoskiego Narodowego Instytut Geofizyki i Wulkanologii wynika, że epicentrum trzęsienia znajdowało się na głębokości około trzech kilometrów.

Włoska straż pożarna poinformowała, że otrzymała zgłoszenia o niewielkich uszkodzeniach budynków w Neapolu i okolicach. Jak jednak dodała, strażacy nie odnotowali żadnych wezwań dotyczących zagrożenia zdrowia lub życia mieszkańców.

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Trzęsienie ziemi w Neapolu. Przerwy w dostawach prądu, zawieszono lokalną komunikację

W związku z sytuacją w rejonie doszło do przerw w dostawie prądu. Ponadto lokalne władze przekazały, że w ramach środków ostrożności zawieszono lokalne połączenia kolejowe i metro.

W sieci pojawiły się nagrania ukazujące efekty trzęsienia. Widać na nich między innymi osuwającą się ze zboczy gór ziemię czy uszkodzone budynki i pojazdy.

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Włoskie media podały, że piątkowe trzęsienie ziemi było jednym z najsilniejszych, jakie kiedykolwiek odnotowano w tym rejonie. W reakcji na wstrząsy mieszkańcy niektórych dzielnic zaczęli wybiegać na ulice.

Reuters zwrócił uwagę, że silne wstrząsy wzmogły obawy przed powtórką kryzysu sejsmicznego, który nawiedził region na początku lat 80. ubiegłego wieku. Wówczas trzęsienia ziemi spowodowały poważne zakłócenia i zmusiły tysiące ludzi do opuszczenia swoich domów.

Trzęsienia ziemi we Włoszech. Kraj ma za sobą serię wstrząsów

Pola Flegrejskie to gęsto zaludniona kaldera superwulkanu, obejmująca znaczną część zachodniego Neapolu. Rejon ten w ostatnich latach zaczął doświadczać coraz częstszej aktywności sejsmicznej, co skłoniło rząd do wzmożenia monitoringu.

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Same trzęsienia ziemi są jednak we Włoszech stosunkowo częste. Seria niebezpiecznych wstrząsów nawiedziła kraj między innymi w 2016 roku, niszcząc część regionów Lacjum, Umbria i Marche. W wyniku trzęsień życie straciło wówczas około 300 osób.

Najbardziej śmiercionośnym trzęsieniem ziemi ostatnich dziesięcioleci we Włoszech - jak podał Reuters - były wstrząsy o magnitudzie 6,9, które nawiedziły region Irpinia w 1980 roku. Wówczas życie straciło około 2700 osób. Ponadto zniszczonych zostało wiele miast.

Źródło: Reuters





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