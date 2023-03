Centrum sejsmologiczne ostrzega, że w najbliższych godzinach lub dniach mogą wystąpić wstrząsy wtórne. "O ile nie jest to konieczne, dla własnego bezpieczeństwa trzymaj się z dala od uszkodzonych obszarów" - przekazano na Twitterze i zaapelowano o ostrożność i słuchanie się komunikatów. Reklama Świat Trzęsienie ziemi w Chorwacji. Sejsmolodzy ostrzegają przed wstrząsami wtórnymi Z kolei jak podaje Earthquake Network, w promieniu 351 km odnotowano 801 zgłoszeń o trzęsieniu. Po odczuwalnych wstrząsach mieszkańcom wielu budynków zalecono ewakuację. Jak przekazano w jednym we wpisów, tysiące Kolumbijczyków zostało wybudzonych ze snu, ponieważ w telefonach komórkowych zaczęły się włączać alarmy o trzęsieniu ziemi. Trzęsienie ziemi. Ostatnie wydarzenia

Trzęsienie ziemi, które zapisze się w historii jako jedna z największych katastrof miało miejsce 6 lutego i uderzyło w Turcję i Syrię. W wyniku tragedii życie straciło ponad 50 tysięcy osób, a budynki zamieniły się w ruiny. Z kolei 16 lutego trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,3 nawiedziło Chorwację. Wstrząsy były odczuwalne dla dwóch milionów ludzi w kraju na odcinku 200 km - również w Słowenii, Bośni i Hercegowinie oraz we Włoszech.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trela w "Graffiti" o "odjaniepawleniu" ulic i szkół: To nie jest program Lewicy Polsat News Reklama

























Reklama