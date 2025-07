W skrócie Sukces Sanseito i utrata większości przez dotychczasową koalicję wywołały kryzys polityczny w Japonii, a premier Shigeru Ishiba jest wzywany do dymisji, choć nie zamierza ustąpić.

Sukces partii pogłębił zdaniem analityków wrogie nastroje wobec obcokrajowców w kraju.

Według analityków chociaż wyniki niedawnych wyborów w Japonii nie doprowadzą bezpośrednio do upadku rządu, to jednak mogą stanowić punkt zwrotny w japońskiej polityce.

Jak zauważa singapurski dziennik "The Straits Times", lipcowe wybory do Izby Wyższej japońskiego parlamentu doprowadziły do przetasowania na tamtejszej scenie politycznej. Koalicja LDP i Komeito utraciła większość, zdobywając jedynie 47 ze 125 miejsc. Przyczynił się do tego wynik skrajnie prawicowej partii Sanseito, która zdobyła 14 miejsc w parlamencie. Dla porównania, wcześniej ugrupowanie wywalczyło zaledwie jedno.

Co stoi za tak spektakularnym sukcesem? Odpowiadając na pytanie, dziennik wskazuje na linię programową partii, łudząco podobną amerykańskiego ruchu MAGA, propagowanego przez prezydenta Donalda Trumpa. W USA działa on pod hasłem "Make America Great Again" ("Uczyńmy Amerykę ponownie wielką"). Z kolei partia Sanseito postawiła na chwytliwe "Japanese First" ("Japończycy na pierwszym miejscu").

Wybory parlamentarne w Japonii. Wściekli wyborcy zwrócili się w stronę skrajnej prawicy

Oba ruchy bazują na pogłębiających się w społeczeństwie nastrojach antyglobalistycznych. Podczas gdy Donald Trump kontynuuje swoją politykę antyimigracyjną, Sanseito podkreśla, że Japonia doświadcza "cichej inwazji" cudzoziemców, których inwestycje i dolary z turystyki uczyniły z kraju "kolonię gospodarczą".

W połączeniu z fatalną w ocenie analityków sytuacją gospodarczą w Japonii, narracja prawicowego ugrupowania trafiła na podatny grunt, pogłębiając wrogie nastroje wobec obcokrajowców w kraju. Jak wskazuje agencja AFP, to właśnie wyborcy wściekli z powodu inflacji odwrócili się od koalicji rządzącej na rzecz innych partii, w szczególności Sanseito, która osiągnęła znaczne zyski dzięki "antyglobalistycznemu napędowi", odzwierciedlającemu program partii populistycznych w innych krajach.

Sama partia podkreśla przy tym, że promowane przez nią wartości nie są "antycudzoziemskie", a jedynie "antyglobalistyczne".

Japonia. Tąpnięcie w politycy po lipcowych wyborach. Premier nie zamierza podać się do dymisji

Nowe układ w japońskim parlamencie stawia obecnego premiera pod ścianą. Shigeru Ishiba wzywany jest do dymisji przez własną partię, lecz nie zamierza ustąpić.

- Uważam, że nigdy nie powinniśmy zapominać o naszej odpowiedzialności wobec narodu i o odpowiedzialności, jaką mamy za to, że otrzymaliśmy mandaty jako, stosunkowo, największa partia w parlamencie, nawet bez większości - mówił cytowany przez dziennik. Jak dodał, kluczowe jest teraz, by "za wszelką cenę unikać tworzenia próżni politycznej i pogłębiania zamieszania".

"The Straits Times" ocenia tymczasem, powołując się na opinie ekspertów, że chociaż wyniki niedawnych wyborów w Japonii nie doprowadzą bezpośrednio do upadku rządu, to jednak mogą stanowić punkt zwrotny w japońskiej polityce.

