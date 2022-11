Trzęsienie ziemi w Indonezji. Co najmniej kilkadziesiąt ofiar

Oprac.: Michał Blus Świat

Co najmniej kilkadziesiąt osób zginęło w trzęsieniu ziemi, do którego doszło na Jawie, głównej wyspie Indonezji - poinformowały lokalne władze. Dodano, że co najmniej 300 osób zostało rannych. Wstrząsy były odczuwalne w stolicy kraju, Dżakarcie.

Zdjęcie Trzęsienie ziemi nawiedziło indonezyjską Jawę / Xinhua / Xinhua News Agency/EMSC / Agencja FORUM