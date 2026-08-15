W skrócie W nocy w Granadzie na południu Hiszpanii doszło do trzęsienia ziemi o sile 5, w wyniku którego uszkodzone zostały liczne budynki.

Nie odnotowano ofiar, ale służby zarejestrowały ponad 80 zgłoszeń dotyczących szkód powstałych w wyniku wstrząsów i spadających elementów.

Rząd Andaluzji ogłosił stan alarmowy w regionie i zaapelował do mieszkańców o zachowanie spokoju oraz ostrożność w pobliżu uszkodzonych fasad i gzymsów.

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Do trzęsienia ziemi w Granadzie leżącej w Andaluzji doszło chwilę po godzinie 1 w nocy. Miało ono siłę 5, a jego epicentrum znajdowało się na głębokości dwóch kilometrów. W ciągu ostatnich kilku godzin odnotowano również kilka wstrząsów wtórnych o mniejszej magnitudzie od 2,2 do 3,7.

Według lokalnych władz wstrząsy nie spowodowały ofiar śmiertelnych, jednak wywołały liczne szkody materialne. W wielu miejscach doszło do poważnych uszkodzeń budynków. Na ulicę spadały gzymsy, fragmenty dachów czy ścian.

W sumie w nocy służby andaluzyjskie odnotowały ponad 80 zgłoszeń związanych ze skutkami trzęsienia ziemi.

Hiszpania. Trzęsienie ziemi w Granadzie. Władze z apelem do mieszkańców

W związku z sytuacją, rząd Andaluzji ogłosił stan alarmowy w regionie. Wiceprezydent rządu regionalnego Antonio Sanz Cabello zaapelował do mieszkańców o zachowanie spokoju i ostrożności.

"Jeśli przebywasz w Granadzie, poczułeś trzęsienie ziemi, czujesz się dobrze, a twój dom nie ma widocznych zniszczeń, zachowaj spokój i unikaj niepotrzebnego wchodzenia i wychodzenia z budynków" - napisał na platformie X.

"Na ulicy trzymaj się z daleka od fasad, gzymsów, balkonów, ścian i innych elementów, które mogą się zawalić" - dodał.

W podobnym tonie wyraził się również prezydent rządu Andaluzji. "Noc pełna szoku i niepokoju w Granadzie, z trzęsieniem ziemi o magnitudzie 5, które spowodowało pewne szkody materialne i było odczuwalne w kilku prowincjach" - napisał.

"Zachowajcie spokój, szczególną ostrożność w przypadku uszkodzonych gzymsów lub fasad, które mogą się jeszcze odłamać i proszę stosujcie się do wszystkich zaleceń. Bądźcie czujni" - zaapelował.



