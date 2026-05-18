W skrócie W regionie Kuangsi na południowym zachodzie Chin wystąpiło trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,2. Zginęły dwie osoby, a cztery zostały ranne.

Z Liuzhou ewakuowano ponad siedem tysięcy mieszkańców. W mieście zawaliło się 13 budynków.

Władze ostrzegły przed możliwymi utrudnieniami w transporcie.

Do trzęsienia ziemi doszło w poniedziałek o godz. 0.21 czasu lokalnego (niedziela, 18.21 czasu polskiego) w regionie autonomicznym Kuangsi na południowym zachodzie Chin.

Wstrząsy miały magnitudę 5,2. Amerykańska Służba Geologiczna odnotowała nieco niższą wartość - 5,0.

Najtrudniejsza sytuacja jest w Liuzhou, skąd ewakuowano ponad siedem tysięcy mieszkańców. Według państwowej telewizji CCTV w mieście zawaliło się 13 budynków.

Jak podały chińskie media państwowe, w wyniku kataklizmu zginęło małżeństwo: 63-letni mężczyzna i 53-letnia kobieta. Cztery osoby trafiły do szpitala, jednak ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Wcześniej informowano także o jednej osobie zaginionej. To 91-letni mężczyzna, którego odnaleziono podczas akcji poszukiwawczo-ratunkowej. Ranny został przewieziony do szpitala.

Na nagraniach opublikowanych przez państwową telewizję widać mieszkańców uciekających z wysokich budynków oraz gruzy przy zniszczonych domach.

Ratownicy przeszukują rumowiska z pomocą psów tropiących. Do usuwania gruzów wykorzystywany jest także ciężki sprzęt.

Na miejscu trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Władze ostrzegają, że po trzęsieniu ziemi mogą wystąpić utrudnienia w transporcie.

Władze ostrzegły przed możliwymi utrudnieniami w transporcie. Służby kolejowe sprawdzają stan infrastruktury i bezpieczeństwo linii po wstrząsach.

Według chińskich mediów w dotkniętym kataklizmem rejonie łączność, dostawy prądu, wody i gazu oraz ruch drogowy działają normalnie.

Trzęsienia ziemi w Chinach zdarzają się stosunkowo często. W styczniu 2025 roku silny wstrząs w odległym regionie Tybetu zabił co najmniej 126 osób i uszkodził tysiące budynków.

Źródła: Reuters, AFP

