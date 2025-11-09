W skrócie Dyrektor generalny BBC Tim Davie oraz dyrektor wiadomości Deborah Turness rezygnują ze swoich stanowisk po krytyce dotyczącej dokumentu o Donaldzie Trumpie.

BBC została skrytykowana za sposób montażu wypowiedzi Trumpa, który rzekomo miał nawoływać do ataku na Kapitol 6 stycznia 2021 roku.

Wewnętrzny raport wykazał szereg przypadków stronniczości BBC wobec Trumpa, w tym faworyzowanie kandydatki Demokratów Kamali Harris.

Pogram został zrealizowany dla brytyjskiej telewizji publicznej przez firmę zewnętrzną. Jednakże to BBC została skrytykowana przez gazetę "The Telegraph" za sposób, w jaki zestawiono razem dwie wypowiedzi Trumpa.

W wewnętrznym mailu BBC, który otrzymał dziennik, znalazła się sugestia, że zmontowane w ten sposób słowa prezydenta stanowiły w 2021 roku bezpośrednie i wyraźne wezwanie do jego zwolenników, by zaatakowali Kapitol 6 stycznia tego roku.

Wątpliwości dotyczące montażu materiału pojawiły się w 19-stronnicowej notatce autorstwa Michaela Prescotta, byłego niezależnego doradcy zewnętrznego w komisji ds. wytycznych redakcyjnych i standardów BBC. Latem tego roku ekspert zrezygnował ze swojego stanowiska.

Wewnętrzny raport BCC. W tle montaż przemówienia Trumpa

W wewnętrznym raporcie Prescott zwrócił także uwagę, że stacja m.in. nagłośniła wyniki "nieuczciwego" sondażu przedwyborczego w stanie Iowa, który faworyzował kandydatkę Demokratów Kamalę Harris, jednocześnie bagatelizując inne sondaże przeczące tym wynikom.

Ponadto BBC miała dać "nadmierny" rozgłos komentarzom Trumpa niezgodnym z prawdą, o ludziach jedzących zwierzęta domowe, przy jednoczesnym rozwodzeniu się nad kwestiami poruszanymi w kampanii Harris, w tym dotyczącymi tematu aborcji i praw kobiet.

W sumie Prescott wymienił w dokumencie dziewięć przykładów, w których jego zdaniem BBC przejawiało stronniczość wobec Trumpa podczas wyborów w USA.

Po opublikowaniu doniesień przez "Telegraph" rzecznik BBC poinformował, że "choć stacja nie komentuje dokumentów, które wyciekły, to traktuje je poważnie i starannie analizuje otrzymane opinie".

