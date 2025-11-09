Trzęsienie ziemi w BBC. Dyrektor odchodzi, efekt dokumentu o Trumpie

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

Dyrektor generalny BBC Tim Davie i dyrektor wykonawcza działu wiadomości Deborah Turness podadzą się do dymisji. W tle ich decyzji jest krytykowany sposób zmontowania wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa w filmie dokumentalnym. O odejściu czołowych kierowników brytyjskiego, publicznego nadawcy poinformowało samo BBC.

Szefostwo BBC odchodzi w wyniku afery związanej z dokumentem o Donaldzie Trumpie
Szefostwo BBC odchodzi w wyniku afery związanej z dokumentem o Donaldzie TrumpieAA/ABACAEast News

W skrócie

  • Dyrektor generalny BBC Tim Davie oraz dyrektor wiadomości Deborah Turness rezygnują ze swoich stanowisk po krytyce dotyczącej dokumentu o Donaldzie Trumpie.
  • BBC została skrytykowana za sposób montażu wypowiedzi Trumpa, który rzekomo miał nawoływać do ataku na Kapitol 6 stycznia 2021 roku.
  • Wewnętrzny raport wykazał szereg przypadków stronniczości BBC wobec Trumpa, w tym faworyzowanie kandydatki Demokratów Kamali Harris.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Pogram został zrealizowany dla brytyjskiej telewizji publicznej przez firmę zewnętrzną. Jednakże to BBC została skrytykowana przez gazetę "The Telegraph" za sposób, w jaki zestawiono razem dwie wypowiedzi Trumpa.

W wewnętrznym mailu BBC, który otrzymał dziennik, znalazła się sugestia, że zmontowane w ten sposób słowa prezydenta stanowiły w 2021 roku bezpośrednie i wyraźne wezwanie do jego zwolenników, by zaatakowali Kapitol 6 stycznia tego roku.

Zobacz również:

Jimmy Kimmel to nie jedyny przypadek ataków Trumpa na amerykańskie media
Świat

Donald Trump w furii, zapowiada odwet za powrót Jimmy'ego Kimmela

Andrzej Kohut
Andrzej Kohut

    Wątpliwości dotyczące montażu materiału pojawiły się w 19-stronnicowej notatce autorstwa Michaela Prescotta, byłego niezależnego doradcy zewnętrznego w komisji ds. wytycznych redakcyjnych i standardów BBC. Latem tego roku ekspert zrezygnował ze swojego stanowiska.

    Wewnętrzny raport BCC. W tle montaż przemówienia Trumpa

    W wewnętrznym raporcie Prescott zwrócił także uwagę, że stacja m.in. nagłośniła wyniki "nieuczciwego" sondażu przedwyborczego w stanie Iowa, który faworyzował kandydatkę Demokratów Kamalę Harris, jednocześnie bagatelizując inne sondaże przeczące tym wynikom.

    Ponadto BBC miała dać "nadmierny" rozgłos komentarzom Trumpa niezgodnym z prawdą, o ludziach jedzących zwierzęta domowe, przy jednoczesnym rozwodzeniu się nad kwestiami poruszanymi w kampanii Harris, w tym dotyczącymi tematu aborcji i praw kobiet.

    W sumie Prescott wymienił w dokumencie dziewięć przykładów, w których jego zdaniem BBC przejawiało stronniczość wobec Trumpa podczas wyborów w USA.

    Po opublikowaniu doniesień przez "Telegraph" rzecznik BBC poinformował, że "choć stacja nie komentuje dokumentów, które wyciekły, to traktuje je poważnie i starannie analizuje otrzymane opinie".

    Zobacz również:

    Jimmy Kimmel mówił o zabójstwie Charliego Kirka. Jego program zawieszono
    Świat

    Popularny program zdjęty z anteny. Trump: Wspaniała wiadomość dla Ameryki

    Dawid Skrzypiński
    Dawid Skrzypiński
    Spór ws. nominacji w służbach specjalnych w ''Śniadaniu Rymanowskiego''. Tyszka: To wygląda na piaskownicę, która nas ośmieszaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze