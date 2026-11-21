W skrócie W środkowym Peru doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,7, które było odczuwalne również w Limie, gdzie ewakuowano m.in. parlamentarzystów Kongresu.

Lokalne władze w departamencie Junin potwierdziły uszkodzenia infrastruktury, w tym 14 budynków mieszkalnych w miejscowości Ulcumayo i zniszczenia na uniwersytecie.

Amerykański system ostrzegania wykluczył ryzyko wystąpienia tsunami po wstrząsie, a obecnie nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych ani osobach rannych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

O trzęsieniu ziemi w departamencie Junin w środkowym Peru poinformował Peruwiański Instytut Geofizyki (IGP). Wstrząs był odczuwalny w kilku regionach kraju.

Nie pojawiły się jak dotąd doniesienia o zabitych ani rannych, ale władze Junin, poinformowały o uszkodzeniach budynków i zablokowanych drogach - przekazało radio RPP.

Peru. Trzęsienie ziemi, ewakuowano Kongres

Dyrektor regionalnej obrony cywilnej w Junin Julio Galvez powiedział, że uszkodzonych zostało między innymi 14 budynków mieszkalnych w miejscowości Ulcumayo, a w prowincji Chanchamayo odnotowano zniszczenia infrastruktury Peruwiańskiego Uniwersytetu Andyjskiego.

Wstrząs nastąpił po godz. 19 czasu miejscowego (godz. 1 w nocy z piątku na sobotę w Polsce). Ognisko trzęsienia znajdowało się na głębokości 129 kilometrów w departamencie Junin, leżącym w Andach w środkowej części kraju, na wschód od Limy.

Według mediów wstrząs był silnie odczuwalny w stolicy kraju. Peruwiańska telewizja pokazała ujęcia mieszkańców opuszczających w pośpiechu swoje domy oraz parlamentarzystów i pracowników ewakuujących się z siedziby Kongresu.

Amerykański system ostrzegania przed tsunami ogłosił, że po trzęsieniu w Junin nie ma ryzyka takiego kataklizmu.

Trzęsienia ziemi w Ameryce Południowej. Naukowcy ostrzegają

Było to kolejne w ostatnich miesiącach trzęsienie ziemi w północno-zachodniej części Ameryki Południowej. 24 czerwca dwa wstrząsy o magnitudzie od 7,5 i 7,2 dotknęły Wenezuelę, zabijając według oficjalnych danych co najmniej 6,3 tys. osób. 10 sierpnia trzęsienie o magnitudzie 7,4 nawiedziło zachodnią Kolumbię, w wyniku czego zginęło ponad 300 osób.

Zachodnia część obu kontynentów amerykańskich, wzdłuż pasm górskich Kordylierów na północy i Andów na południu, jest częścią tzw. pacyficznego pierścienia ognia - obszaru o wzmożonej aktywności sejsmicznej. W 2007 r. w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 8,0 w okolicach peruwiańskiego miasta Pisco zginęło blisko 600 osób.

Niektórzy naukowcy w Peru ostrzegają przed możliwością wystąpienia w tym kraju silniejszego wstrząsu. Sejsmolog z Uniwersytetu Świętego Marka w Limie Cesar Jimenez Tintaya ocenił w tym roku, że energia sejsmiczna nagromadzona w regionie od potężnego trzęsienia ziemi z 1746 roku może doprowadzić do wstrząsu o magnitudzie nawet 8,8.

W sierpniu, przy okazji 19. rocznicy trzęsienia w Pisco, Narodowy Instytut Obrony Cywilnej (INDECI) przedstawił rządowi wyniki symulacji wstrząsu o magnitudzie 8,8. Z szacunków wynika, że zginęłoby ponad 10 tys. osób, ponad 165 tys. zostałoby rannych, a łącznie kataklizm dotknąłby prawie 3,9 mln Peruwiańczyków.



