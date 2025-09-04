Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Władze przekazały tragiczne dane

Paulina Eliza Godlewska

W wyniku trzęsienia ziemi zginęło ponad 2200 osób - przekazały w czwartek rano władze Afganistanu. Rannych zostało około 3,6 tys. Liczby te mogą wzrosnąć - cały czas trwają działania poszukiwawczo-ratunkowe.

SAMIULLAH POPALPAP/EPA

Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 6, które spustoszyło wschodni Afganistan w pobliżu granicy z Pakistanem, doszło w niedzielę przed północą.

Już pierwsze informacje mówiły o setkach ofiar i rannych. W czwartek rano zastępca rzecznika rządu w Kabulu Hamdullah Fitrat przekazał najnowsze dane, z których wynika, że w trzęsieniu ziemi śmierć poniosło ponad 2200 osób, a kolejnych 3600 osób odniosło obrażenia.

Nie są to liczby ostateczne - nadal trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza.

Wcześniej informowano o ponad 1,1 tys. zabitych i ok. 3,2 tys. rannych.

    W trzęsieniu ziemi szczególnie mocno ucierpiała prowincja Kunar, gdzie - jak podało ministerstwo zdrowia - trzy wsie zostały całkowicie zniszczone.

    Ratownicy starają się dotrzeć do odległych górskich wiosek, gdzie zawaliły się domy zbudowane z gliny i kamieni. Władze wysyłają helikoptery do ewakuacji rannych, a żołnierze, mieszkańcy i medycy wspólnie wydobywają poszkodowanych spod gruzów.

    Trzęsienia ziemi w Afganistanie. Tysiące ofiar

    Afganistan leży w strefie sejsmicznej, a trzęsienia ziemi - szczególnie w paśmie Hindukuszu - powtarzają się regularnie. W ubiegłym roku seria wstrząsów w zachodniej części kraju pochłonęła życie ponad tysiąca osób.

    Według danych portalu Statista Afganistan w latach 1990-2025 nawiedziło 39 trzęsień ziemi, spełniających co najmniej jeden z czterech warunków: magnituda równa lub wyższa od 7,5, straty wynoszące co najmniej milion dolarów, co najmniej 10 zabitych i wystąpienie tsunami.

