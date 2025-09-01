Amerykańska Służba Geologiczna podała, że trzęsienie ziemi o sile 6,0 w skali Richtera miało epicentrum 27 kilometrów na wschód od miasta Dżalalabad w prowincji Nangahar. Jego głębokość wyniosła 8 kilometrów, a to właśnie płytsze trzęsienia ziemi zwykle powodują większe szkody.

- Kilka wiosek w prowincji Kunar zostało całkowicie zniszczonych. Trwają tam operację ratunkowe - poinformował media Sharafat Zaman, rzecznik afgańskiego ministerstwa zdrowia publicznego.

Głos na temat tragicznych zdarzeń lakonicznie zabrały władze w Kabulu.

"Niestety, dzisiejsze trzęsienie ziemi spowodowało ofiary śmiertelne i zniszczenia mienia w niektórych naszych wschodnich prowincjach. Lokalni urzędnicy i mieszkańcy są obecnie zaangażowani w akcję ratunkową dla osób dotkniętych katastrofą. Zespoły wsparcia z centrum i pobliskich prowincji są również w drodze, a wszystkie dostępne zasoby zostaną wykorzystane do ratowania życia" - poinformował rzecznik Islamskiego Emiratu Afganistanu, Zabihullah Mujahid.

Według najnowszych informacji przekazanych przez rzecznika MSW, zginęły 622 osoby. Wcześniej państwowe media informowały o 500 ofiarach śmiertelnych i 1000 rannych.

Trzęsienie ziemi w Afganistanie States Geological Survey materiał zewnętrzny

- Epicentrum trzęsienia ziemi odnotowano w prowincji Kunar. Całe wioski w prowincji zostały poważnie zniszczone. Rząd informuje, że z Kabulu i pobliskich prowincji wysyłane są ekipy ratownicze. Lokalni urzędnicy zobowiązują się wykorzystać wszystkie dostępne zasoby, aby ratować ludzi i wspierać poszkodowane rodziny - relacjonował Mohsin Momand na antenie stacji Al Jazeera.

Trzęsienie ziemi w Afganistanie. "Ubogi i górzysty region" najbardziej dotknięty żywiołem

Z kolei jego redakcyjny kolega - Kamal Hyder - wskazał na charakterystykę regionu przez który przeszedł żywioł.

- Kunar to ubogi i górzysty region. Domostwa są tam bardzo podatne na zniszczenia, ponieważ są zbudowane z błota i kamieni. Nie byłyby więc w stanie wytrzymać tego konkretnego trzęsienia ziemi, biorąc pod uwagę fakt, że było ono płytkie. Miało ono miejsce późno w nocy, kiedy wiele osób przebywało w swoich domach - przekazał dziennikarz.

Niewykluczone, że z tego względu ostateczne liczby ofiar oraz rannych wzrosną. Światowe agencje podkreślają, że Afganistan jest często nawiedzany przez trzęsienia ziemi, zwłaszcza w grzbiecie Hindukuszu, w rejonie styku płyt tektonicznych Eurazji i Indii.

Media przypominają też tragiczne zdarzenia z początku października 2023 roku. Wtedy Afganistan nawiedziło trzęsienie ziemi o sile 6,3 w skali Richtera, po którym nastąpiły silne wstrząsy wtórne. Rząd talibów oszacował, że zginęło co najmniej 4000 osób, choć ONZ podał o wiele niższą liczbę ofiar (ok. 1500). Była to najtragiczniejsza klęska żywiołowa, jaka dotknęła Afganistan w ostatnich latach.

