Syria w kryzysie. Kraj jest wycieńczony

W poniedziałek nad ranem doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8. Kataklizm nawiedził południowo-wschodnią Turcję i północną Syrię. O godz. 13.24 czasu miejscowego (godz. 11.24 - czasu polskiego) miało miejsce kolejne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7.

W ogarniętej od 12 lat wojną Syrii już przed trzęsieniem ziemi pomocy humanitarnej potrzebowało 15,6 mln ludzi, a łączna liczba osób przesiedlonych w kraju była bliska siedmiu milionów. Przesiedleńcy to głównie kobiety i dzieci, często żyjące w bardzo złych warunkach - przypominają Lekarze bez Granic.

Lekarze bez Granic to międzynarodowa pozarządowa organizacja humanitarna. Od ponad 50 lat niesie pomocą medyczną w różnych częściach świata. Przed katastrofalnym w skutkach trzęsieniem ziemi personel obecny w Syrii liczył ponad 500 osób. Obecnie - jak podaje organizacja - jest wzmacniany, kolejne zespoły będą wysyłane.

Katastrofalna sytuacja w Syrii to skutek trwającej przez lata wojny, niestabilności politycznej, załamania gospodarczego, epidemii COVID19, ostatnio również cholery.

W takich warunkach mieszkańców Syrii nawiedziła kolejna tragedia - trzęsienie ziemi. Najnowsze informacje mówią o 3 377 ofiarach śmiertelnych. W sąsiedniej Turcji zginęło ponad 17,5 tys. osób.





Kolejny kataklizm

Agencja Reutera opisuje sytuację w syryjskim czteromilionowym mieście Al-Tloul w północno-zachodniej części kraju, w pobliżu granicy z Turcją. Al-Tloul, które stało się schronieniem dla 2,8 miliona wojennych przesiedleńców, mocno ucierpiało w wyniku trzęsienia ziemi. Dodatkowo kataklizm wywołał w regionie powodzie.

Jak relacjonują Reutersowi mieszkańcy, trzęsienie ziemi zabiło od 35 do 40 osób, a większość budynków została zniszczona lub uszkodzona. - W czwartek około 4 nad ranem pękła tama na rzece Orontes. Woda wylała, niszcząc pola i dostając się do domów. Sięgała do kolan. Kobiety i dzieci przebywają teraz pod drzewami oliwnymi bez niczego. Kogo mamy prosić o pomoc? Wszyscy są zdruzgotani. Boże, pomóż nam - powiedział Abdelrahmen al-Jassim.

Ratownicy przybyli po trzęsieniu ziemi do Al-Tloul, aby pomóc w wydobyciu ocalałych i ciał spod gruzów. Poza tym jednak mieszkańcy czują się pozostawieni sami sobie.

Jeden z nich, Firas Aziz Hawash powiedział, że około 500 rodzin zostało zmuszonych do opuszczenia miejsca zamieszkania z powodu powodzi. - Woda jest teraz w domach, w mieście nie ma już nikogo - przyznał. Jak dodał, "nie można już tam mieszkać. To tragedia".





Syria pozostawiona sama sobie

W czwartek rano do Syrii wyjechał pierwszy konwój z pomocą ONZ składający się z sześciu ciężarówek. Jak zauważa agencja Reutera, to Turcja otrzymuje większe wsparcie społeczności międzynarodowej.

Ratownicy wciąż pracują, by wydobyć ludzi spod gruzów. Pojawiają się doniesienia o kolejnych odnalezionych żywych. W mieście Azmarin udało się namierzyć pod gruzami żywego chłopca. Na opublikowanym przez Białe Hełmy wideo widać, jak służby próbują wydostać dziecko spod zawalonego budynku.