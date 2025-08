U wschodnich wybrzeży Kamczatki doszło tego dnia do trzęsienia o magnitudzie 8,8, a następnie do kilkudziesięciu wstrząsów wtórnych o magnitudzie sięgającej 7.

Istotny jest jednak fakt, że wstrząsy, choć potężne i podwodne, nie doprowadziły do bardzo dużego tsunami. - Nie każde podwodne trzęsienie ziemi wywołuje tsunami. Aby do niego doszło, musi mieć miejsce pionowe przesunięcie mas skalnych na uskoku. Jeśli masy przesuwają się poziomo, to takie trzęsienie nie wywoła tsunami. W zależności od tego jak duże jest to pionowe przemieszczenie na uskoku, tak duże fale powstaną - zwracała uwagę dr hab. Monika Wilde-Piórko z Państwowego Instytutu Geologicznego w rozmowie z Interią.