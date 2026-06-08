W skrócie Co najmniej piętnaście osób zginęło w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8 w południowych Filipinach, konieczna była ewakuacja mieszkańców i doszło do zniszczenia budynków, w tym szkoły oraz centrum handlowego.

Władze Filipin zaapelowały do mieszkańców zagrożonych regionów przybrzeżnych o przeniesienie się na wyżej położone tereny, a także zawiesiły zajęcia w szkołach na obszarze wyspy Mindanao.

Ostrzeżenia przed tsunami wydano również w Japonii i Indonezji, a według oficjalnych źródeł najwyższa zarejestrowana fala miała 1,4 metra.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Informację o co najmniej 15 ofiarach podały w oświadczeniu filipińskie władze, na które powołuje się agencja AFP. Dodano, że ofiar może być więcej.

Władze Filipin zaapelowały do mieszkańców dotkniętych katastrofą regionów przybrzeżnych o przeniesienie się na wyżej położone tereny. Trzęsienie ziemi na morzu zlokalizowano w pobliżu General Santos, miasta liczącego około 720 tys. mieszkańców w południowym regionie wyspy Mindanao.

Trzęsienie ziemi na Filipinach. Są ofiary, apel do mieszkańców

Prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr. poinformował także o zawieszeniu zajęć w szkołach zajęcia w rejonach wyspy Mindanao.

- Twoje życie jest ważniejsze niż cokolwiek, co tam zostało - przekazał polityk.

Oprócz Filipin ostrzeżenie przed tsunami wydano również w Japonii i Indonezji - w drugim z tych państw zostało ono odwołane kilka godzin po zarządzeniu ewakuacji mieszkańców.

Według informacji przekazanych przez filipińską agencję sejsmologiczną, najwyższa zarejestrowana fala tsunami wyniosła 1,4 metra wysokości.

Epicentrum wstrząsów zlokalizowanych na morzu nastąpiło o godz. 7.37 czasu lokalnego (godz. 1.37 w Polsce). Niemiecki instytut GFZ początkowo oceniał siłę kataklizmu nawet na 8,2 - dopiero później obniżył ją do 7,8.

Trzęsienie ziemi w Azji. Ofiary śmiertelne, zawalone budynki

W swojej relacji AFP wskazuje na opublikowane w mediach społecznościowych nagrania pokazujące, jak w mieście General Santos runęło centrum handlowe czy jeden ze szkolnych budynków.

Filipiny są położone w tzw. Pacyficznym Pierścieniu ognia, gdzie znajduje się kilkaset wulkanów i dochodzi do ok. 90 proc. wszystkich trzęsień ziemi na świecie.

W wyniku poprzedniego szczególnie dotkliwego trzęsienia ziemi w październiku 2025 roku, do którego doszło w centralnej części Filipin, zginęło 76 osób, a ok. 72 tys. budynków zostało zniszczonych lub uszkodzonych. Wystąpiły wtedy wstrząsy o magnitudzie 6,9.

Źródła: Reuters, AFP





Czy Zełenski straci Order Orła Białego? Historyk: Mam nadzieję, że nie Polsat News Polsat News