"Trzeba omówić, co później". Merz skomentował wojnę na Bliskim Wschodzie

- Jesteśmy jednej myśli, jeśli chodzi o pozbycie się reżimu w Teheranie, ale musimy omówić, co się stanie później - oświadczył we wtorek kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu. Trump zasugerował, że lepiej byłoby, gdyby Iranem kierował "ktoś z wewnątrz".

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz i prezydent USA Donald Trump
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz i Donald Trump w Białym DomuANDREW CABALLERO-REYNOLDSAFP

- Jesteśmy jednej myśli, jeśli chodzi o pozbycie się tego okropnego reżimu w Teheranie i musimy porozmawiać o tym, co się stanie "dzień po", jeśli oni odejdą - powiedział Merz. Kanclerz Niemiec zaznaczył, że konieczne jest omówienie wspólnej "strategii".

Trump, pytany o najgorszy scenariusz zakończenia wojny, stwierdził, że byłoby nim, gdyby władze objął ktoś gorszy niż obecny reżim. Zwrócił uwagę na błędy popełnione przez USA w Iraku i wyczyszczenie władz z osób związanych z reżimem Saddama Husajna, co skutkowało powstaniem Państwa Islamskiego. Jako kontrast przedstawił operację w Wenezueli.

"Ktoś z wewnątrz". Trump o przyszłym władcy Iranu

Ocenił też, że syn obalonego szacha Iranu Reza Pahlawi jest "miłym człowiekiem", ale zauważył, że nie jest popularny w Iranie i dodał, że najlepiej, gdyby obecne władze w Iranie zastąpił "ktoś z wewnątrz", kto "zwróci władzę ludowi".

- Wydaje mi się, że ktoś z wewnątrz byłby bardziej odpowiedni - powiedział.

Trump odrzucił sugestie, że to Izrael wymusił na USA działania przeciwko Iranowi.

- Prowadziliśmy negocjacje z tymi szaleńcami i moim zdaniem to oni chcieli zaatakować pierwsi. Zamierzali zaatakować. Jeśli tego byśmy nie zrobili, to oni zaatakowaliby pierwsi. Byłem o tym głęboko przekonany - powiedział Trump. - Więc, jeśli już, to ja mogłem zmusić Izrael do działania, ale Izrael był gotowy i my byliśmy gotowi - dodał.

Dzień wcześniej sekretarz stanu USA Marco Rubio zasugerował, że Izrael zamierzał zaatakować Iran niezależnie od decyzji USA, wobec czego Stany Zjednoczone zdecydowały się na to samo.

Iran uderzył w samo centrum Izraela. Wielu rannych

    Trump oznajmił, że operacja przeciwko Iranowi przebiega dobrze, Teheranowi kończą się rakiety i stracił obronę powietrzną. Wskazał też na atak na siedzibę rady, która miała wybrać nowego przywódcę Iranu.

    - Chyba nastąpił dziś kolejny cios w nowe kierownictwo i wygląda na to, że ten cios był również dość znaczący - zaznaczył.

    Trump zapewnił, że Iran został już praktycznie pokonany militarnie, a USA niszczą jego zasoby rakiet, wyrzutni i marynarkę wojenną.

    Merz: Wojna szkodliwa dla europejskich gospodarek

    Pytany o skutki wojny dla cen ropy naftowej, Merz powiedział, że w oczywisty sposób jest to szkodliwe dla gospodarek europejskich. Trump zapewnił jednak, że ceny wkrótce spadną, jak tylko skończy się wojna.

    Obaj przywódcy zapowiedzieli też rozmowy o wojnie w Ukrainie. Trump zapewnił, że zakończenie konfliktu jest wysoko na jego liście priorytetów. Przyznał jednak, że rozwiązanie konfliktu jest trudniejsze, niż myślał, nazywając wojnę "głupią".

    - Do tanga trzeba dwojga, a oni (Zełenski i Putin - red.) muszą się dogadać. Muszą umieć ze sobą rozmawiać. Bardzo się nienawidzą. To ma wpływ - stwierdził Trump.

    Skrytykował jednocześnie swojego poprzednika za to, że "bardzo głupio" oddał Ukrainie dużą ilość wysokiej klasy amunicji.

