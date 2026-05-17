Trybunał w Hadze miał wydać nakazy aresztowania obywateli Izraela. Jest dementi

Monika Bortnowska

Aktualizacja

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze wydał pięć nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela - podał w niedzielę izraelski dziennik "Haarec", powołując się na źródło dyplomatyczne. Trzy dotyczą polityków, a dwa - przedstawicieli sił zbrojnych (IDF). Parę godzin później MTK zdementował te informacje i ocenił je jako "nieprecyzyjne".

Logo i nazwa Międzynarodowego Trybunału Karnego na niebieskim znaku, w tle przeszklony budynek MTK.
MTK miał wydać pięć nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. Trybunał dementuje

Gazeta zaznaczyła, że nie wiadomo, kogo dotyczą nakazy aresztowania ani kiedy je wydano. MTK często najpierw wydaje decyzje, a dopiero później ujawnia ich szczegóły.

W listopadzie 2024 roku MTK wydał nakazy aresztowania premiera Izraela Binjamina Netanjahu oraz byłego ministra obrony Joawa Gallanta.

Parę godzin po tych informacjach głos zabrała rzeczniczka MTK Oriane Maillet. W komunikacie przesłanym mediom napisała, że przekazane przez "Haarec" informacje są nieprecyzyjne, a Trybunał "zaprzecza, by wydał nowe nakazy aresztowania w związku z sytuacją w Palestynie".

MTK bada zbrodnie wojenne w Strefie Gazy

Wniosek o wydanie nakazów złożył w maju 2024 roku prokurator MTK Karim Khan, twierdząc, że obaj politycy są odpowiedzialni za popełnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w związku z działaniami Izraela podczas wojny w Strefie Gazy.

Interwencja zbrojna w Strefie Gazy była odpowiedzią na atak Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku.

MTK wydał również nakazy aresztowania kilku wysokich rangą przedstawicieli Hamasu, jednak zostały one wycofane po tym, jak zginęli w trakcie wojny. "Haarec" nie podał, czy trybunał wydał też kolejne nakazy aresztowania przywódców tej organizacji.

