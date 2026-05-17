Gazeta zaznaczyła, że nie wiadomo, kogo dotyczą nakazy aresztowania ani kiedy je wydano. MTK często najpierw wydaje decyzje, a dopiero później ujawnia ich szczegóły.

W listopadzie 2024 roku MTK wydał nakazy aresztowania premiera Izraela Binjamina Netanjahu oraz byłego ministra obrony Joawa Gallanta.

Parę godzin po tych informacjach głos zabrała rzeczniczka MTK Oriane Maillet. W komunikacie przesłanym mediom napisała, że przekazane przez "Haarec" informacje są nieprecyzyjne, a Trybunał "zaprzecza, by wydał nowe nakazy aresztowania w związku z sytuacją w Palestynie".

MTK bada zbrodnie wojenne w Strefie Gazy

Wniosek o wydanie nakazów złożył w maju 2024 roku prokurator MTK Karim Khan, twierdząc, że obaj politycy są odpowiedzialni za popełnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w związku z działaniami Izraela podczas wojny w Strefie Gazy.

Interwencja zbrojna w Strefie Gazy była odpowiedzią na atak Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku.

MTK wydał również nakazy aresztowania kilku wysokich rangą przedstawicieli Hamasu, jednak zostały one wycofane po tym, jak zginęli w trakcie wojny. "Haarec" nie podał, czy trybunał wydał też kolejne nakazy aresztowania przywódców tej organizacji.

