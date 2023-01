Trybunał do karania zbrodni Rosji w Ukrainie. Głosowanie w PE

Oprac.: Marta Stępień Świat

Parlament Europejski wzywa do pociągnięcia do odpowiedzialności przywódców politycznych i wojskowych Rosji. W czwartek PE przyjął rezolucję w sprawie powołania międzynarodowego trybunału do karania zbrodni w Ukrainie. Tekst został przyjęty 472 głosami, 19 europosłów było przeciwko, a 33 - wstrzymało się od głosu.

Zdjęcie Parlament Europejski chce powołania trybunału do ścigania rosyjskich przywódców / PHILEMON HENRY/SIPA/SIPA / East News