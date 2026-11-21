W skrócie Władze Florydy wezwały mieszkańców terenów wzdłuż rzeki St. Johns do przygotowań na ewakuację z powodu wciąż rosnącego poziomu wód i zagrożenia powodziowego.

Poziom rzeki St. Johns w pobliżu miasta Cocoa przekroczył rekord z 1953 roku, a według meteorologów wysoki stan wód utrzyma się co najmniej do początku przyszłego tygodnia.

Meteorolodzy ostrzegają przed nadciągającym układem pogodowym, który może przynieść silne wiatry oraz przekształcić się w burzę subtropikalną w okolicach Święta Dziękczynienia.

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Jak informuje agencja Associated Press, o możliwej ewakuacji zostali poinformowali mieszkańcy terenów wzdłuż St. Johns, najdłuższej rzeki w stanie.

Powódź na Florydzie - władze ostrzegają przed kolejnymi opadami JOE RAEDLE AFP

"Jesteśmy bardzo zaniepokojeni". Floryda szykuje się do ewakuacji

Władze Rockledge zaleciły mieszkańcom zachodniej części miasta, podatnej na powodzie, by opuścili domy, póki jest to bezpieczne. Meteorolodzy z Krajowej Służby Pogodowej (NWS) z florydzkiego Melbourne ostrzegają, że powódź może dotknąć tysięcy ludzi.

- Jesteśmy bardzo zaniepokojeni sytuacją na rzece St. Johns - powiedział Will Ulrich z NWS. Rzeka będzie wzbierać jeszcze kilka dni.

Ewakuacja w Hollywood na Florydzie podczas niedawnej powodzi JOE RAEDLE AFP

W czwartek poziom rzeki koło Cocoa przekroczył rekord z 1953 roku. Pozostanie w stanie wylewu co najmniej do początku przyszłego tygodnia.

Ostrzeżenia obejmują pas ok. 320 km, od południa od Melbourne po okolice Jacksonville. Od wtorku na wschodnim wybrzeżu spadło miejscami ponad 43 cm deszczu, a do soboty może przybyć 15 cm, lokalnie nawet 30 cm. W wielu miejscach to najbardziej deszczowy listopad w historii pomiarów.

Podczas ewakuacji na Florydzie ewakuowano ludzi i zwierzęta JOE RAEDLE AFP

Ostrzeżenia pogodowe przed Świętem Dziękczynienia

W Edgewater policjanci brodzili w wodzie po kolana, holując łódź z ludźmi. W hrabstwie Brevard służby docierały do mieszkańców łodziami ślizgowymi, dzień po blisko 100 akcjach ratunkowych.

Powódź zbiega się ze Świętem Dziękczynienia, gdy miliony Amerykanów wyruszają w podróż. Deszcz może objąć całe wschodnie wybrzeże.

Mieszkańcy Florydy płyną kajakiem po zalanych ulicach JOE RAEDLE AFP

Według Scotta Kleebauera z ośrodka prognozowania pogody (WPC), układ pogodowy znad Florydy dotrze w weekend do Georgii i Karolin, a kolejny, w niedzielę i poniedziałek, może przynieść opady od stanów środkowo atlantyckich po Nową Anglię i przekształcić się w burzę subtropikalną z silnym wiatrem i falami.

- Ten układ może mieć odczuwalne skutki, zwłaszcza w środę oraz w Święto Dziękczynienia - ocenił Kleebauer.



