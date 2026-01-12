W skrócie W stanie Dźharkhand w Indiach jeden dziki słoń śmiertelnie zaatakował co najmniej 20 osób w ciągu dziewięciu dni.

Trwa szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza, której celem jest schwytanie i przetransportowanie zwierzęcia do lasu, by powróciło do stada.

Władze wskazują na narastający konflikt między ludźmi a słoniami, będący efektem degradacji środowiska i coraz częstszych ingerencji człowieka.

Do ataków słonia doszło między 1 a 9 stycznia na obszarach leśnych Chaibasa oraz regionu Kolhan w dystrykcie West Singhbhum w Indiach - przekazała BBC, powołując się na lokalne władze.

Ofiarami padli głównie mieszkańcy wiosek - w tym rolnicy pilnujący upraw ryżu, co w regionie jest powszechną praktyką. Wśród zabitych znalazło się co najmniej dwoje dzieci oraz pracownik leśny. Władze zapowiedziały wypłatę odszkodowań rodzinom ofiar.

Atak słonia w Indiach. "Sytuacja bez precedensu"

- To sytuacja bez precedensu. Po raz pierwszy w regionie jeden samiec słonia odpowiada za tak dużą liczbę ofiar śmiertelnych - powiedział Kuldeep Meena, urzędnik departamentu leśnictwa.

Na zagrożonym obszarze wprowadzono stan podwyższonej gotowości. Mieszkańcy są ostrzegani przed przemieszczaniem się nocą, a patrole używają m.in. bębnów sygnałowych, by alarmować o możliwym pojawieniu się zwierzęcia.

Seria śmiertelnych ataków. Trwa obława na słonia

W zakrojonej na szeroką skalę akcji poszukiwawczej bierze udział ponad stu pracowników leśnych. Jak podkreślają władze, celem nie jest zabicie słonia, lecz jego schwytanie i odprowadzenie do lasu, gdzie mógłby wrócić do stada.

Zadanie jest wyjątkowo trudne. Według urzędników zwierzę jest młode, bardzo zwinne i przemieszcza się głównie nocą, często zmieniając miejsce pobytu. Wstępne analizy wskazują, że słoń może znajdować się w fazie godowej, która wiąże się ze wzmożoną agresją. Taki stan - jak zaznacza Kuldeep Meena - zwykle ustępuje po 15-20 dniach.

Indie. Narastający konflikt ludzi i słoni

BBC przypomina, że stan Dźharkhand od lat zmaga się z narastającym konfliktem między ludźmi a słoniami. Naukowcy i urzędnicy łączą te zdarzenia z postępującą degradacją środowiska naturalnego, zmniejszaniem powierzchni lasów, fragmentacją siedlisk oraz rosnącą aktywnością człowieka w pobliżu korytarzy migracyjnych tych zwierząt.

Słonie należą do najniebezpieczniejszych dzikich zwierząt na świecie - każdego roku zabijają setki osób, najczęściej w sytuacjach zagrożenia terytorium lub młodych.

Władze Indii apelują o zachowanie szczególnej ostrożności do czasu zakończenia akcji poszukiwawczej.

