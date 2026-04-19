W skrócie Donald Trump zwołał pilne spotkanie w Białym Domu w odpowiedzi na ponowne zamknięcie cieśniny Ormuz przez Iran.

Według amerykańskiego urzędnika, jeśli wkrótce nie nastąpi przełom, wojna może zostać wznowiona w najbliższych dniach.

USA poinformowały, że delegacja Białego Domu uda się na kolejną rundę negocjacji z Irane, która odbędzie się w Pakistanie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według portalu spotkanie administracji USA zostało zwołane w odpowiedzi na ponowne zamknięcie cieśniny Ormuz przez władze Iranu.

Axios donosi, że na polecenie Trumpa w Białym Domu stawili się wiceprezydent J.D Vance, sekretarz stanu Marco Rubio, szef Pentagonu Pete Hegseth i sekretarz stanu Scott Bessent a także szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles, wysłannik do spraw Bliskiego Wschodu Steve Witkoff, dyrektor CIA John Ratliffe i przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Dan Caine.

USA. Pilna narada w Białym Domu. "Wojna może zostać wznowiona w najbliższych dniach"

Biały Dom odmówił portalowi komentarza w sprawie rzekomego spotkania.

Axios wskazuje jednak, że doszło do niego ze względu na pogłębiający się kryzys wokół sytuacji na Bliskim Wschodzie. Portal ocenia wprost, że sytuacja miała osiągnąć "punkt krytyczny".

Nie ujawniono dalszych szczegółów, lecz - jak pisze Axios, powołując się na wysokiego rangą urzędnika amerykańskiego - "jeśli wkrótce nie nastąpi przełom, wojna może zostać wznowiona w najbliższych dniach".

Bliski Wschód. Iran ponownie zamyka cieśninę Ormuz

Władze Iranu ogłosiły w piątek po południu otwarcie cieśniny dla wszystkich statków handlowych na czas trwania rozejmu w wojnie z USA i Izraelem, który upływa w nocy z wtorku na środę.

Nazajutrz, w sobotę, irańskie siły zbrojne ponownie ogłosiły jednak jej zamknięcie, co skłoniło statki do rezygnacji z prób przekroczenia cieśniny. Powodem na być utrzymywanie przez USA blokady morskiej względem Iranu.

Donald Trump ocenił wcześniej, że obie strony są "bardzo bliskie" zawarcia umowy, ale po sobotnim ruchu Iranu oświadczył, żeTeheran "nie może szantażować USA", utrzymując przy tym, że rozmowy trwają.

"O Iranie porozmawiamy później. Prowadzimy bardzo konstruktywne rozmowy" - dodał, zarzucając Teheranowi, że w swoich ostatnich działaniach "trochę się wygłupia".

Negocjacje USA-Iran. Biały Dom szykuje delegację na kolejną rundę

Z kolei w niedzielę USA poinformowały, że przedstawiciele Białego Domu udadzą się na kolejną rundę negocjacji z Irane, która ma odbyć się w Pakistanie.

W rozmowie z ABC News Donald Trump potwierdził, że w rozmowach wezmą udział Steve Witkoff i Jared Kushner i "być może J.D. Vance" - Jeszcze nie rozmawiałem o tym z J.D. - dodał.

Wkrótce później jednak Biały Dom potwierdził, że wiceprezydent USA weźmie udział w negocjacjach.

Z kolei tych - jak donoszą irańskie media - odmawiają władze w Teheranie. Powodem mają być wygórowane żądania Amerykanów oraz blokada irańskich portów.

Źródło: Axios, Reuters

